Виникнення пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром «рука-нога-рот») - один із симптомів хвороби

На Київщині зафіксовано спалах хвороби Коксакі, захворіло 13 дітей. Дванадцять вже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебувала на стаціонарному лікуванні, повідомив Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).

Віруси Коксакі: шляхи передачі і як вберегтися

Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви — від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. Найчастіше хворіють діти, особливо у період активного спілкування в колективах. Ці віруси належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Їхньому поширенню сприяє контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами.

Віруси передаються кількома шляхами:

фекально-оральним (через брудні руки, немиті овочі й фрукти, забруднену воду);

повітряно-крапельним (під час кашлю чи чхання);

та контактно-побутовим (через предмети й поверхні).

«Віруси Коксакі дуже стійкі у зовнішньому середовищі, витримують низькі температури, але швидко гинуть під час кип’ятіння чи під дією дезінфекційних розчинів», – кажуть у ЦГЗ.

Симптоми хвороби

Інкубаційний період триває зазвичай 3–6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:

раптове підвищення температури до 38–40°C;

біль у горлі, почервоніння мигдаликів;

висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром «рука-нога-рот»);

нудота, блювання, діарея;

загальна слабкість, головний біль.

У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Та в деяких ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання.

Як уникнути інфікування?

У ЦГЗ кажуть, що специфічної вакцини проти вірусів Коксакі нема, тому головний спосіб захисту – дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

Гігієна: стежте за тим, аби діти регулярно мили руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок. Навчіть їх не торкатися обличчя брудними руками.

Харчування та вода: пийте лише кип’ячену або бутельовану воду, ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою, уникайте вуличної їжі.

Догляд за приміщенням: провітрюйте кімнати, дезінфікуйте поверхні, дверні ручки та іграшки.

Зміцнюйте імунітет: їжте достатню кількість овочів, фруктів і білкових продуктів, гуляйте на свіжому повітрі, рухайтеся, відпочивайте, висипайтеся.

Що робити, якщо все-таки захворіли?

Якщо помітили прояви хвороби, відразу зверніться до лікаря. Не зволікайте і не займайтеся самолікуванням, бо деякі препарати можуть лише погіршити стан.

Хворого ізолюйте, щоб запобігти поширенню інфекції. Давайте йому достатньо пити, щоб уникнути зневоднення. Якщо виникли судоми, сонливість, блювання – викликайте «швидку».