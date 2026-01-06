Львівські спеціалісти у 2025 році провели 154 трансплантації органів

У 2025 році у 26 центрах трансплантації виконано 658 органних пересадок. Це більше, аніж кожні попередні п’ять років і удвічі більше, порівняно з 2021 роком, стартовим для перезапуску трансплантації в країні, повідомили 6 січня в Українському центрі трансплант-координації.

Лідером в Україні за кількістю трансплантацій є Перше медичне об’єднання Львова, в якому провели 154 трансплантації органів. У національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Олександра Шалімова – 105, Київській міській клінічній лікарні №1 – 91.

Львівські трансплантологи минулого року пересадили 109 нирок, 25 печінок і 20 сердець. Найбільше трансплантацій серця виконано в Інституті серця МОЗ – 63, печінки – у Клініці «Оберіг (57). Відсоток трансплантацій від померлого донора – 71%, 29% – від живого донора.

Нині у національному листі очікування перебуває 4078 пацієнтів. 2479 пацієнтів очікують на пересадку нирки, 740 – на пересадку серця, 705 – на пересадку печінки, 59 людям потрібна пересадка легень і 43 – комплексу «серце-легені». Ще 18 потребують комплексу «нирка-підшлункова».

Більше, порівняно з попередніми роками, виконано і трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин – 489 пересадок, з них 80 – дітям. Тепер таку допомогу надають в Україні 13 медичних закладів.

