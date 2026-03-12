Едоардо і батьки щиро вдячні родині донора за шанс на повноцінне життя

У Львові, у Центрі дитячої медицини, успішно провели пересадку нирки 15-річному підлітку з Чернівецької області. Посмертним донором органа став 34-річний чоловік з Нововолинська. Для підлітка почався новий щасливий етап життя.

Едоардо у львівський центр потрапив півтора року тому. Він з народження мав генетично-детерміноване захворювання нирок – нефронофтиз Фанконі. Батьки дбали про здоров’я сина, хлопець проходив відповідну терапію. Та коли хвороба перейшла у термінальну стадію, хлопець змушений був перейти на перитонеальний діаліз. Напередодні Різдва він захворів на кишкову інфекцію. Стан стрімко погіршувався, тож батьки разом із місцевими лікарями ухвалили рішення терміново перевести сина до Львова, повідомили у Центрі.

Команда спеціалістів Центру дитячої медицини провела пересадку нирки підлітку

«Кишкова інфекція спричинила грибковий перитоніт – життєво-загрозливий стан, який може ускладнюватись грибковим сепсисом. В Едоардо була важка анемія, гіпотензія, дуже високі прозапальні маркери. Мультидисциплінарній команді вдалося стабілізувати стан пацієнта буквально за крок до септичного шоку. Однак перитонеальний діаліз довелося замінити гемодіалізом на понад місяць», – каже нефрологиня Олена Клуб.

Після повної стабілізації стану лікарі спробували відновити перитонеальний діаліз, однак ускладнення суттєво знизило його ефективність. Допомогти підлітку могла пересадка нирки.

Батьки через імунологічну несумісність не могли бути донорами, тож врятувати життя хлопця мій орган від посмертного донора. І у лютому 2026 року пролунав довгоочікуваний дзвінок від трансплант-координатора: у Нововолинську є донорська нирка. Команда львівських хірургів відразу поїхала на Волинь для забору органа.

Пересадку нирки підлітку провели 11 лютого. Вона пройшла успішно, післяопераційний період і період відновлення минули без ускладнень, тож хлопець з лікарні вже поїхав додому і будує плани на майбутнє. А його батьки щиро вдячні родині донора за непросте рішення, яке дало сину шанс на повноцінне життя.