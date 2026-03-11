Мама Артема радіє, нарешті у сина рожеві щоки і білі склери

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили селезінку 3-річному хлопчику, аби дати йому можливість надалі нормально рости і розвиватися. У дитини діагностували рідкісне захворювання, яке неможливо вилікувати медикаментами. Єдиний вихід – видалення органа, тож її з Тернопільщини скерували до Львова.

Артем народився у Добропіллі на Донеччині на 37-му тижні вагітності. Відразу після пологів у малюка впав гемоглобін та підвищився білірубін, тож його терміново доправили у лікарню Дніпра. Для мами це був шок, бо її перша дитина померла за пару годин після народження з подібними показниками. На щастя, дніпровським лікарям вдалося врятувати хлопчика, повідомили у лікарні.

Через 2,5 місяця мама помітила, що син блідий, а склери очей пожовтіли. Показники знову критично впали. Тоді Артему і поставили діагноз, який зустрічається доволі рідко, в однієї людини на 5000: неімунна гемолітична анемія.

«За цієї недуги еритроцити мають неправильну форму та розмір, через що селезінка сприймає їх як чужорідні тіла і постійно руйнує, а сам орган поступово збільшується. Цей процес неможливо зупинити жодними ліками. Єдине рішення – це видалення селезінки. Однак для такої радикальної операції хлопчик тоді був надто малий. Тож поки ріс, йому щомісяця переливали донорську кров», – кажуть у лікарні.

У 2024-му році будинок, де мешкав хлопчик з батьками, зруйнував ворожий обстріл і родина переїхала на Тернопільщину. Тут на хлопчика чекало ще одне випробування. Він заразився вірусним гепатитом, бо його неможливо було вчасно вакцинувати при народженні. Стан був важкий і його перевезли в дитячу лікарню Львова.

«Дитина приїхала у дуже важкому стані: білірубін 450-500, гемоглобін 60 при нормі 110. У Артема був гемолітичний криз – стан, коли величезна кількість еритроцитів одночасно руйнується, а організм реагує імунною реакцією», – каже медичний директор Олександр Калінчук.

Гематологам вдалося стабілізувати стан хлопчика, провести необхідну вакцинацію і підготувати його до операції. На той момент селезінка була майже втричі більшою від норми – 17 см у довжину. Вона не могла поміститися у животі, через що склалася навпіл, перетискаючи інші органи. Дитині важко було дихати і ходити.

Хірурги ухвалили рішення виконати спленектомію, тобто видалити селезінку лапароскопічним методом, аби менше травмувати дитину. Зробити це було непросто через великі розміри селезінки, але хірургам це вдалося.

Нині Артему 3,5 року. Його щоки нарешті рожеві, склери очей – білі, рівень гемоглобіну нормалізувався. Хірурги кажуть, що при належному догляді та медикаментозній підтримці роботи печінки, хлопчик буде рости і розвиватися, як звичайна дитина.