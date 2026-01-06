Nestlé в Україні оголосила про добровільне відкликання окремих імпортних сумішей для дитячого харчування брендів NAN та NESTOGEN через потенційний ризик, пов’язаний з дефектом якості одного із інгредієнтів. Про це 6 січня повідомили у пресрелізі компанії.

На початку грудня компанія Nestlé здійснила добровільне відкликання обмежених партій сумішей для дитячого харчування, що продавалась в низці європейських країн, як запобіжний захід через потенційний ризик на одній із виробничих ліній виробничого майданчика. Ця продукція не імпортувалася в Україну.

Під час розслідування було виявлено дефект якості в одному з інгредієнтів від постачальника, який використовувався у виробництві окремих сумішей для дитячого харчування. Тому Nestlé вирішила вилучити ці суміші з обігу та тимчасово зупинити їх постачання.

Добровільне відкликання стосується наступних партій продуктів:

№ Назва продукту Номер партії

продукту Мінімальний строк

придатності партії

продукту 1 Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, суха суміш "NAN ExpertPro Total Comfort 1" для дітей з народження, 800 г 52620742F2 31.03.2027 2 Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, суха суміш "NAN ExpertPro Total Comfort 1" для дітей з народження, 400 г 51250742C1 52610742C2 30.11.2026 31.03.2027 3 Дитяча суміш початкова молочна суха «Nestogen 1» з лактобактеріями L. Reuteri для дітей з народження, 2х500 г 51540346BB 51560346BA 52730346BC 51220346BB 31.12.2026 31.12.2026 31.03.2027 30.11.2026 4 Дитяча суміш для подальшого годування cуха "NAN SUPREME PRO 2" на основі частково гідролізованого білка молочної сироватки з 6 олігосахаридами, пробіотичними культурами B. Infantis та B. Lactis для харчування дітей від 6 місяців, 800 г 51230742F2 51910742F1 51910742F2 31.05.2027 31.07.2027 31.07.2027 5 Дитяча суміш початкова молочна рідка готова до вживання “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами для дітей з народження, 200 мл 52940295M 53090295M 31.10.2026 30.11.2026 6 Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, суха суміш “NAN ExpertPro Безлактозний” для дітей з народження, 400 г 51500346AD 51150346AG 21.11.2026 17.10.2026 7 Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження, 2х500 г 51350346BB 52620346BC 51210346BA 51200346BB 06.11.2026 13.03.2027 23.10.2026 22.10.2026 8 Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження, 400 г 52640346AC 51230346AF 30.09.2027 31.05.2027 9 Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження, 800 г 51210346AC 31.05.2027

Станом на сьогодні жодного підтвердженого випадку захворювання не зафіксовано. Відкликання, сказано у повідомленні, має виключно запобіжний характер. Усі інші продукти Nestlé є безпечними для споживання та не підпадають під дію цього відкликання.

Тих, хто придбав будь-який з цих товарів, просять звернутися на Лінію турботи Nestlé за посиланням або номером 0 800 500 950.