Через дефект якості Nestlé в Україні відкликає частину дитячого харчування
Дефект якості виявлено в одному з інгредієнтів від постачальника, який використовувався у виробництві окремих сумішей
Nestlé в Україні оголосила про добровільне відкликання окремих імпортних сумішей для дитячого харчування брендів NAN та NESTOGEN через потенційний ризик, пов’язаний з дефектом якості одного із інгредієнтів. Про це 6 січня повідомили у пресрелізі компанії.
На початку грудня компанія Nestlé здійснила добровільне відкликання обмежених партій сумішей для дитячого харчування, що продавалась в низці європейських країн, як запобіжний захід через потенційний ризик на одній із виробничих ліній виробничого майданчика. Ця продукція не імпортувалася в Україну.
Під час розслідування було виявлено дефект якості в одному з інгредієнтів від постачальника, який використовувався у виробництві окремих сумішей для дитячого харчування. Тому Nestlé вирішила вилучити ці суміші з обігу та тимчасово зупинити їх постачання.
Добровільне відкликання стосується наступних партій продуктів:
|№
|Назва продукту
|
Номер партії
|Мінімальний строк
придатності партії
продукту
|1
|Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, суха суміш "NAN ExpertPro Total Comfort 1" для дітей з народження, 800 г
|52620742F2
|31.03.2027
|2
|Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, суха суміш "NAN ExpertPro Total Comfort 1" для дітей з народження, 400 г
|
51250742C1
52610742C2
|
30.11.2026
31.03.2027
|3
|Дитяча суміш початкова молочна суха «Nestogen 1» з лактобактеріями L. Reuteri для дітей з народження, 2х500 г
|
51540346BB
51560346BA
52730346BC
51220346BB
|
31.12.2026
31.12.2026
31.03.2027
30.11.2026
|4
|Дитяча суміш для подальшого годування cуха "NAN SUPREME PRO 2" на основі частково гідролізованого білка молочної сироватки з 6 олігосахаридами, пробіотичними культурами B. Infantis та B. Lactis для харчування дітей від 6 місяців, 800 г
|
51230742F2
51910742F1
51910742F2
|
31.05.2027
31.07.2027
31.07.2027
|5
|Дитяча суміш початкова молочна рідка готова до вживання “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами для дітей з народження, 200 мл
|
52940295M
53090295M
|
31.10.2026
30.11.2026
|6
|Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей, суха суміш “NAN ExpertPro Безлактозний” для дітей з народження, 400 г
|
51500346AD
51150346AG
|
21.11.2026
17.10.2026
|7
|Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження, 2х500 г
|
51350346BB
52620346BC
51210346BA
51200346BB
|
06.11.2026
13.03.2027
23.10.2026
22.10.2026
|8
|Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження, 400 г
|
52640346AC
51230346AF
|
30.09.2027
31.05.2027
|9
|Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN 1 OPTIPRO” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження, 800 г
|51210346AC
|31.05.2027
Станом на сьогодні жодного підтвердженого випадку захворювання не зафіксовано. Відкликання, сказано у повідомленні, має виключно запобіжний характер. Усі інші продукти Nestlé є безпечними для споживання та не підпадають під дію цього відкликання.
Тих, хто придбав будь-який з цих товарів, просять звернутися на Лінію турботи Nestlé за посиланням або номером 0 800 500 950.