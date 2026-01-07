Операція пройшла успішно, пацієнт наступного дня поїхав додому

Інтервенційні радіологи львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 46-річного мешканця Тернопільщини, у якого були затромбовані всі основні гілки коронарних артерій. Його серце отримувало лише 10% від необхідного кровопостачання.

Чоловік на ім’я Іван тривалий час страждав від сильної задишки та болю в грудях. Навіть кілька метрів ходьби давалися йому важко. Місцеві лікарі діагностували ішемічну хворобу серця та запропонували відкриту операцію. Та Іван відмовився, бо це складне й травматичне втручання з розрізом грудної клітки та високими ризиками. Тож його скерували до львівських спеціалістів, які лікують подібні випадки малоінвазивно, повідомили у лікарні.

Додаткові обстеження, які провели вже у львівській лікарні, виявили критичний стан коронарних артерій пацієнта. Дві з трьох основних гілок були повністю затромбовані, а ще одна – на 90%. Такий стан є вкрай небезпечним і може призвести до раптової смерті.

Аби врятувати пацієнта, команда інтервенційних радіологів ухвалила рішення не розділяти лікування на кілька етапів, а відразу виконати відкриття та стентування всіх закритих артерій. Суть втручання полягає в тому, що спеціалісти роблять прокол на шкірі, через який заводять тонкий катетер у стегнову артерію та дістаються до проблемної ділянки. Потому під контролем внутрішньосудинного УЗД (IVUS) за допомогою балона розширюють судину, встановлюють стент і у такий спосіб відновлюють нормальне кровопостачання.

«Найскладнішим етапом було стентування лівої коронарної артерії, адже саме вона забезпечує найбільший об’єм крові до серця. Це технічно найважче втручання, яке потребує високої точності та значного досвіду. І, на щастя, нам вдалося успішно його виконати», – каже завідувач відділення інтервенційної радіології Олександр Голуб.

Відкриття двох хронічних оклюзій та потрійне стентування артерій минуло успішно. Прямо на операційному столі пацієнт з радістю сказав: «Я знову нарешті можу дихати. Мені значно легше». Наступного для після малоінвазивної операції пацієнт поїхав додому.