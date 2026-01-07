Продукти дешевні, ніж препарати. і не мають побічних ефектів

Певні продукти мають деякі з тих фізіологічних переваг, що й популярні ліки для схуднення – агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1), як Ozempic, Zepbound та Victoza. Це демонструють результати досліджень. Препарати сприяють схудненню, сприяючи появі раннього відчуття ситості при споживанні меншої кількості їжі, зменшують апетит і знижують тягу до нездорової їжі. Це відбувається завдяки підвищенню рівня ГПП-1, гормону, механізми дії якого забезпечують насичення після їжі.

Утім, рівень цього гормону можна підвищити й природним шляхом, споживаючи певну їжу, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і називає сім продуктів, які знижують апетит природним шляхом.

«Продукти коштують дешевше, ніж препарати та не мають небажаних побічних ефектів, як втрата мʼязової маси, нудота та захворювання шлунково-кишкового тракту», – каже лікар.

Продукти, які допомагають контролювати гормони голоду і забезпечують відчуття ситості

1. Овес.

Численні дослідження показують: овес, а також бета-глюкан (вид розчинної клітковини) з вівса, підвищують відчуття ситості та зменшують споживання енергії шляхом посилення секреції ГПП-1. Овес також допомагає знизити вагу тіла і рівень «шкідливого» холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), підвищити чутливість до інсуліну.

«У дослідженні у 106 жінок з ожирінням, які дотримувалися дієти з обмеженою калорійністю та вживали овес, за вісім тижнів значно зменшилася кількість жиру в організмі та обхват талії, а також поліпшилися інші біомаркери здоров'я», – каже Олег Швець.

2. Ячмінь.

Це ще один продукт, що містить бета-глюкан, сприяє схудненню та поліпшенню метаболічних процесів.

«Згідно з дослідженням, ячмінь знижує рівень лептину (гормону, який регулює апетит) і холестерину ЛПНЩ. В учасників дослідження, які його вживали, зменшився жир на животі», – каже гастроентеролог.

3. Бобові.

Квасоля, сочевиця та нут багаті на поживні речовини та надзвичайно ситні. Через високий вміст білка і клітковини вони повільно перетравлюються. А це допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та довше відчувати ситість.

4. Яйця.

Найкраще страви з яєць, каже лікар, вживати зранку, бо вони допомагають налаштувати гормони голоду та апетиту на весь день. У дослідженні ті, хто снідав яйцями, на відміну від тих, хто їв на сніданок булочки, зменшували загальне споживання калорій протягом усього дня. Крім того, дослідники виявили, що у тих, хто їв яйця, рівень гормону голоду (греліну) був нижчий, а рівень гормону ситості – вищий. Білок, який міститься у яйцях, є важливою поживною речовиною, яка допомагає контролювати гормони голоду, а вживання високоякісного білка під час першого прийому їжі забезпечує відчуття ситості впродовж усього дня.

5. Грецький йогурт.

Традиційний грецький йогурт містить удвічі більше білка і менше половини цукру, ніж звичайний йогурт. Білок у поєднанні з пробіотиками підвищує відчуття ситості та впливає на гормони, що регулюють апетит, допомагаючи контролювати голод і тягу до їжі.

Дослідження, проведене серед студентів-спортсменів, показало: споживання грецького йогурту давало їм відчуття значного покращення сили в порівнянні з тим, коли вони їли вуглеводні закуски.

6. Авокадо.

Воно багате на мононенасичені та поліненасичені жири, що є корисними для серця. Середнє за розміром авокадо містить 10 г клітковини, що становить більш як половину денної норми. Високий вміст жирів і клітковини в авокадо сприяє уповільненню травлення, зниженню рівня цукру в крові та інсуліну, а також підвищує рівень гормонів, що викликають відчуття ситості.

7. Риба.

Довголанцюгові Омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, разом з високоякісним білком допомагають знизити відчуття голоду та апетит. Риба посідає одне з перших місць серед продуктів, які сприяють насиченню. В одному дослідженні в учасників, які дотримувалися дієти з обмеженою кількістю калорій, при вживанні Омега-3 жирних кислот голод зменшувався, а відчуття ситості збільшувалося.

***

Окрім споживаних відповідних продуктів, каже Олег Швець, регулювати відчуття голоду і апетиту допомагають якість сну, рівень фізичної активності та вживання алкоголю. Доведено, що недосипання знижує апетит і збільшує тягу до нездорової, висококалорійної їжі, а алкоголь діє і як стимулятор апетиту.