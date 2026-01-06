Теплий чай - один із переліку продуктів, які допоможуть при закладеності носа

Під час застуди одним із найчастіших симптомів є закладеність носа, яка заважає дихати. Доктор медичних наук, лікарка Анжела Райан Лі назвала Verywell шість продуктів, які містять біоактивні сполуки і можуть зменшити запалення та допомогти очистити носові проходи.

Які продукти варто включати у раціон при закладеності носа?

1. Теплий бульйон.

Багато людей тягнуться до курячого супу, коли почуваються погано. І не дарма. Вживання великої кількості рідини, включаючи теплий бульйон, можуть допомогти при застуді. Підтримка водного балансу допомагає розрідити слиз, що полегшить очищення носа. Тепло бульйону або супу також є ключовим, оскільки пара може допомогти відкрити закладені носові проходи та пазухи. Зокрема, курячий бульйон має деякі протизапальні властивості, які допомагають організму боротися із застудою. Дослідження показали: у людей, які пили курячий бульйон, поліпшувалися симптоми застуди та вони швидше одужували.

2. Теплий чай.

Теплий чай також може допомогти відкрити носові проходи. Додаткове зволоження і водяна пара з гарячої чашки чаю допомагають розрідити слиз.Чай містить катехіни (тип антиоксиданту), які допомагають при закладеності носа. Дослідження показало, що люди, які пили зелений чай, менше днів мали нежить та закладеність носа. Трав’яні чаї (ромашковий, імбирний, з бузини, перцевої м’яти) заспокоюють організм і можуть мати додаткові протизапальні властивості.

3. Мед.

Чай з медом має додаткову користь при симптомах застуди. Мед має антиоксидантні та імуностимулюючі властивості. Він може покращити симптоми кашлю, а також допомогти у виведенні мокротиння.

4. Гостра їжа.

Гостра їжа, така як перець, містить капсаїцин, який може допомогти усунути закладеність носа на короткий період. Інші гострі продукти (васабі, гірчиця , хрін) містять іншу сполуку, яка називається алілізотіоціанат. Ця потужна хімічна речовина стимулює нерви в носовому проході та фактично подразнює слизову оболонку носа, що призводить до полегшеного відходження слизу. Але не переборщіть, бо надмірна кількість може спричинити посилення запалення та дискомфорту.

5. Ананас.

Ананас містить бромелайн, суміш ферментів, які можуть розщеплювати білки та розріджувати слиз. Він також має протизапальну дію. Ананас також є гарним джерелом вітаміні С, що зміцнює імунітет.

6. Пробіотичний йогурт.

Дослідження показують, що регулярне вживання йогурту або інших продуктів, багатих на пробіотики, може допомогти запобігти застуді та зменшити симптоми. Найкраще вживати несолодкі різновиди, такі як звичайний грецький йогурт, до якого можна додати ягоди та мед.

Коли звернутися по медичну допомогу

Якщо стан не поліпшується або виникли тривожні симптоми: утруднене дихання, неможливість їсти або пити, зневоднення, лихоманка, яка не покращується після 4 днів, слід звернутися до лікаря.