Пацієнт з хірургом (зліва направо) Василем Морозом і завідувачем хірургічного відділення № 1 Гнатом Геричем

У п’ятницю, 24 квітня, з львівської лікарні св. Пантелеймона виписали одного з найважчих пацієнтів, який постраждав під час лютневого теракту у Львові. Лікарі понад місяць лікарі боролися за його життя. Пацієнт 33 дні був без свідомості, 42 дні провів у реанімації та переніс 10 операцій.

36-річний Олександр Фалат – військовослужбовець Національної академії сухопутних військ. На місці теракту, що стався у ніч проти 22 лютого, опинився випадково. Він паркував автомобіль, помітив велику кількість поліцейських та карет швидкої і вирішив допомогти, повідомили у лікарні.

«Я прийшов до будинку, де стався вибух. Першого вибуху не чув. Забіг всередину – бачу багато людей на підлозі, розбиті вікна. Кинувся надавати першу медичну допомогу і пролунав другий вибух. Далі нічого не пам’ятаю», — каже Олександр.

Уламки, які дістали з тіла пацієнта. Фото лікарні

Чоловік потрапив до лікарні у критичному стані. Хірурги відразу взяли його в операційну, де насамперед зупинили масивну кровотечу. За словами хірурга Василя Мороза, майже всі ділянки тіла були уражені уламками.

Олександр провів у реанімації майже півтора місяця, з них 33 дні – без свідомості. Він переніс 10 операцій. І це ще не кінець.

«Внаслідок осколкових поранень у нього сформувалися значні дефекти м’яких тканин, які ми закривали за допомогою кількох пластичних операцій. Наразі найбільшою проблемою залишається ураження сідничного нерва. Найближчим часом плануємо серію реконструктивних втручань, щоб відновити функцію ноги», – каже завідувач відділення хірургії №1 Гнат Герич.

Нині Олександра з лікарні відпустили додому. Сюди він повернеться за кілька тижнів. Йому мають виконати ще близько п’яти операцій. Відновлення буде тривалим.