Пацієнт Юрій Пиріг (другийзліва) з командою хірургів, які його врятували

Хірурги львівської лікарні св. Луки врятували 44-річного львів’янина Юрія Пирога, який отримав важкі ушкодження під час атаки російських БпЛА на Львів 24 березня. Уламок скла, довжиною 10 см, потрапив у грудну клітку, пробив ліву легеню та застряг біля низхідної частини аорти – найбільшої судини в організмі. Якби стороннє тіло мігрувало і пробило аорту, чоловік міг померти.

Того дня Юрій мав іти на роботу, та прочитавши повідомлення про можливу атаку, вирішив залишитися вдома з 14-річною дочкою. Вони живуть у Сихівському районі на проспекті Червоної Калини у дев’ятиповерхівці на останньому поверсі. Зазвичай під час тривоги вони ідуть в укриття, а цього разу залишилися вдома, перейшли в коридор, керуючись правилом двох стін, повідомили у лікарні.

Юрій прочитав, що один із шахедів летить у напрямку Зубрівського лісу, який добре видно з вікна його квартири. Він вийшов на балкон, щоб подивитися.

«Я так голову з балкона витягнув і дивлюся. Нема, але звук все ближче. Я помаленьку закриваю вікно на балконі і тільки я заходжу в кімнату – вибух. Мене кинуло на підлогу. Піднімаюся і бачу, що починає кров текти, але не знаю звідки», – розповідає чоловік.

Ось цей уламок скла дістали з легені пацієнта

Одними з перших на місце прильоту прибули парамедики добровольчого медичного батальйону “Госпітальєри”, які і доправили Юрія до лікарні. У пацієнта були осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. Та один із найбільших уламків скла, довжиною 10 см, потрапив у грудну клітку, пробив ліву легеню і застряг біля низхідної частини аорти – найбільшої судини в організмі.

«Грудна клітка – це ділянка, де розміщені великі судинні структури, пошкодження яких може викликати профузну кровотечу, яку хірурги не завжди можуть зупинити. Була небезпека, що стороннє тіло може мігрувати й завдати те пошкодження, від якого пацієнт загине», – каже торакальний хірург Тарас Мельничук.

Пацієнта терміново взяли в операційну. Зазвичай у таких випадках втручання виконують у відкритий спосіб, через великий розріз грудної клітки. Та цього разу вирішили не піддавати пацієнта додатковій травматизації та оперувати малоінвазивним методом, тобто через невеликі проколи. За допомогою камери хірурги точно візуалізували місце розташування уламка, обережно витягнули його, не зачепивши при цьому жодної важливої судини, зупинили кровотечу та відновили цілісність легені.

Пацієнта з лікарні вже виписали додому. Чоловік дуже вдячний за порятунок і закликає усіх під час атак не повторювати його помилку, іти в укриття і не наражати себе на небезпеку.