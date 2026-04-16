Пацієнтка зі своїм рятівником судинним хірургом Тарасом Кобзою

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ успішно прооперували 68-річну Наталію Матисякевич із Львівщини, в якої під час УЗД виявили аневризму аорти, яка будь-якої миті могла розірватися і тоді врятувати жінку було б практично неможливо. Запобігти смертельній загрозі допомогла уважність сімейної лікарки, яка уважно вислухала скарги пацієнтки, оглянула її і щось у стані жінки її насторожило. Вона скерувала її на обстеження, зокрема на УЗД органів черевної порожнини. Під час обстеження лікарі і виявили у пацієнтки аневризму аорти, яка ніяк не давала про себе знати, але могла будь-якої миті розірватися. Якщо є розрив, то в таких випадках виживає лише один пацієнт із десяти, повідомили у лікарні.

Аневризма аорти – це патологічне розширення найбільшої артерії організму. Її головна небезпека полягає в тому, що хвороба часто не дає жодних клінічних проявів, поки судина поступово не досягає критичних розмірів. Найбільш небезпечне ускладнення - розрив аорти. У таких випадках хворі часто помирають ще до приїзду «швидкої».

Судинний хірург Тарас Кобза повідомив, що у пацієнтки була інфраренальна аневризма аорти (нижче рівня ниркових артерій) діаметром близько 6 см, що є критичним показником з високим ризиком розриву.

«Якщо прооперувати вчасно – шанси на успіх дуже високі. Якщо ж стається розрив - виживає лише один пацієнт із десяти», – каже Тарас Кобза.

Пацієнтці провели складну операцію, під час якої уражену ділянку аорти замінили судинним протезом. Операція пройшла вдало, вже на другу добу після неї жінка могла самостійно дихати. Це один із ключових маркерів стабілізації стану.

Нині жінка поступово відновлюється та готується до виписки. Попереду – етап регулярного медичного контролю та фізичних обмежень. За словами Тараса Кобзи, зараз головне, щоб прижилася штучна судина. Організм має її прийняти. Через три місяці ми проведемо контрольний огляд, оцінимо стан і виключимо можливі ускладнення. Якщо протягом року все стабільно, вважаємо, що імплант повністю інтегрувався.