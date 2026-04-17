Пацієнт з онкохірургами, які його оперували

Спеціалісти Львівського онкоцентру успішно пролікували складний випадок рецидивного раку щитоподібної залози у священника Василя з Хмельницької області. Зараз він проходить післяопераційне відновлення і готується до радіойодтерапії.

Пацієнт дізнався про захворювання у 2025 році, тоді йому поставили діагноз – папілярний рак щитоподібної залози. У вересні того ж року в Хмельницькому йому виконали перше оперативне втручання. Згодом виникла необхідність у повторній операції – проведенні шийної лімфодисекції, під час якої у більшості видалених лімфатичних вузлах було підтверджено метастатичне ураження. Через кілька місяців пацієнту виконали третє хірургічне втручання, повідомили в онкоцентрі.

Та попри поетапне лікування досягти повного контролю над захворюванням не вдалося. Під час підготовки до радіойодтерапії у пацієнта виявили залишкову тиреоїдну тканину, а також метастатично змінені лімфатичні вузли. Проводити подальше лікування без повторного, більш складного оперативного втручання було неможливо, тож пацієнта скерували до Львівського онкоцентру, спеціалісти якого спеціалізуються на лікуванні складних та рецидивних онкологічних випадків.

Під час дообстеження було підтверджено наявність залишкової тканини щитоподібної залози, а також множинні метастази у лімфатичних вузлах шиї з обох боків і середостіння.

Мультидисциплінарна команда онкоцентру вирішила провести четверте радикальне оперативне втручання. Передопераційна підготовка тривала близько тижня, бо попередні операції призвели до виражених рубцевих змін тканин, що значно ускладнювало хірургічний доступ і підвищувало ризик інтра- та післяопераційних ускладнень.

Операція тривала 6 годин. Онкологам вдалося повністю видалити залишки тиреоїдної тканини, провести радикальну лімфодисекцію шиї та середостіння, а також ідентифікацію та збереження поворотних гортанних нервів з обох сторін та паращитоподібних залоз.

«Це складний випадок рецидивного онкологічного захворювання після кількох попередніх операцій. Такі пацієнти потребують ретельної діагностики, чіткого планування та високоспеціалізованого хірургічного підходу. Нам вдалося виконати радикальне втручання без ускладнень», – каже генеральний директор Львівського онкоцентру, онкохірург Олег Дуда.

Стан пацієнта суттєво поліпшився, зараз він відновлюється після операції і готується до наступного етапу лікування –радіойодтерапії, яка підвищить шанси на досягнення стійкої ремісії.