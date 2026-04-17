Нині хлопчик здоровий і до лікарів приходитиме лише на планові огляди

Кардіохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая повністю скорегували складну вроджену ваду серця однорічному хлопчику із Закарпаття, що народився із дзеркальними органами. І провели складне оперативне втручання мініінвазивно, через маленький розріз під пахвою.

Дитина народилася із дзеркальним розташуванням внутрішніх органів, його серце, селезінка і підшлункова знаходяться справа, а печінка , апендикс навпаки – зліва. Тобто, всі органи грудної клітки та черевної порожнини розташовані протилежно. Таке трапляється вкрай рідко, але при цьому вважається варіантом анатомічної норми. Тож, зазвичай, дзеркальне розміщення органів ніяк не впливає на здоров'я і самопочуття, повідомили у лікарні.

Коли хлопчику виповнилося 9 місяців, педіатр під час планового огляду почув шуми у серці. Виявилося, що у малюка дефект міжпередсердної перегородки з частковим аномальним дренажем легеневих вен. У хлопчика ці судини впадали не в ліве передсердя, як мало би бути, а у праве, котре через дзеркальне розташування органів було фізично розташоване зліва.

Така вада серця, враховуючи анатомічні особливості дитини, потребувала серйозного оперативного втручання. Тож батьки хлопчика звернулися по допомогу до кардіохірургів Львова. Кардіохірург та завідувач відділення Олександр Ячнік вирішив оперувати хлопчика мініінвазивно, через маленький розріз під пахвою. Кардіохірурги закрили великий дефект міжпередсердної перегородки та перенаправили потік крові з легеневих вен у ліве передсердя. Операція тривала дві години і минула успішно.

Хлопчика на п’ятий день виписали додому. Він добре їсть та набирає вагу, спокійно спить та активно досліджує цей світ. Дитина – цілком здорова і до лікарів приходитиме лише на планові огляди.