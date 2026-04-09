Симптоми недуги з'явилися після повернення додому

До Львівської обласної інфекційної лікарні на початку квітня госпіталізували 35-річну мешканку Львівщини, яка наприкінці березня відпочивала на острові Тодду (Мальдівська Республіка). Пацієнтка поступила з попереднім діагнозом: гарячка неясного генезу, підозра на гарячку Денге.

Хвора скаржилася на озноб, головний біль, підвищення температури тіла до 38,4 °C, біль у горлі та появу папульозного висипу на стопах, повідомили 9 квітня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Пацієнтка розповіла лікарям, що під час перебування на острові користувалася репелентами, усіляко захищалася від комарів і не пригадує, щоб її кусали комарі. Кров на аналіз відправили до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, звідти у четвер, 9 квітня, прийшли результати. У хворої підтвердили гарячку Денге.

Це вже другий випадок цього захворювання на Львівщині у 2026 році. Наприкінці лютого гарячку Денге діагностували у 24-річної львів’янки, яка також відпочивала на Мальдівах, де її покусали комарі.

Нагадаємо, гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включаючи Індонезію. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани.

Лікарі радять українцям, які їдуть на відпочинок чи у відрядження в країни, де є велика кількість комарів-переносників інфекційних хвороб, взяти з собою репеленти.