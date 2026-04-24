Дівчинку довелося терміново взяти в операційну

До спеціалістів львівської лікарні св. Миколая батьки привели 13-річну дівчинку, яка скаржилася на біль у животі, нудоту. Під час обстеження медики виявили велике стороннє тіло і пацієнтку терміново взяли в операційну.

Аби видалити велике стороннє тіло зі шлунка дитини, хірургам довелося виконати лапаротомію – розсічення шлунка. Це складна операція. Виявилося, що шлунок дівчинки був забитий волоссям, 35-сантиметровий клубок повністю повторював форму органа та частково заходив у дванадцятипалу кишку. У медицині такі випадки відомі як синдром Рапунцель, повідомили у лікарні.

Юна пацієнтка ймовірно поїдала власне волосся щонайменше місяцями. Такий психічний розлад називається «трихофагія». Нав’язливе поїдання з часом призводить до того, що у шлунку формується трихобезоар – щільний клубок із волосся, залишків їжі та слизу, які не перетравлюються і поступово заповнюють орган.

Хірург зі клубком волосся, яке дістали зі шлунка дитини

Наразі стан пацієнтки стабільний: травлення нормалізувалося, симптоми зникли, і дівчинку вже виписали додому.

За словами медиків, трихофагія є небезпечним станом, який може призвести до важких ускладнень, зокрема виразок, перитоніту, кишкової непрохідності та навіть смерті. Тому закликають батьків звертати увагу на такі тривожні симптоми: біль у животі, нудота, порушення травлення, неприємний запах із рота, і звичку вживати неїстівні речі.