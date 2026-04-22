Уже зовсім скоро Марічка зустрінеться з рідними і друзями у Харкові

Спеціалісти Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили 13-річній харків’янці нирку від тата і частину печінки – від мами. Нирку львівські трансплантологи пересадили самостійно, а до надскладної операції з пересадки печінки залучили київських колег із Інституту Шалімова. Це друга подвійна родинна трансплантація органів, яку провели у Львові.

13-річна харків'янка Марія Момот народилася з рідкісною вадою – синдромом Каролі в поєднанні з полікістозом нирок. Це генетичне захворювання, за якого жовчні протоки всередині печінки розширюються і утворюються кисти. Недуга спершу вивела з ладу нирки. Тоді донором органа для Марійки став її тато, а пересадку провели львівські трансплантологи. Батьки сподівалися, що стан доньки стабілізується і не доведеться пересаджувати печінку, повідомили у Центрі.

Та сподівання не здійснилися. У листопаді 2025 року дівчинка потрапила до харківської лікарні у критичному стані з венозною кровотечею зі стравоходу.

«Кровотеча виникла з варикозно розширених вен стравоходу як наслідок портальної гіпертензії, тобто підвищення тиску у ворітній вені», – каже нефрологиня лікарні св. Миколая Лілія Грицків.

Харківські медики стабілізували стан дитини і терміново скерували її до Львова. Врятувати Марійку могла лише ще одна трансплантація, цього разу печінки. Донором зголосилася стати мама і необхідні обстеження підтвердили, що вона справді підходить.

До родинної пересадки печінки львівська команда залучила колег із Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О. Шалімова, які мають значний досвід у таких операціях.

«Трансплантації від родинного донора завжди складніші, ніж від посмертного. Адже ми повинні дбати не лише про стан реципієнта, а й про безпеку донора. Це вимагає високого рівня технічних навичок і значного досвіду. Ми підтримали львівських колег і поділилися з ними власними напрацюваннями, щоб у майбутньому вони могли самостійно виконувати такі втручання», – каже завідувач відділення трансплантації та хірургії печінки Інституту Олександр Гриненко.

Львівський трансплантолог Олег Гузій каже, що під час операції у донора вилучили ліву частку печінки разом із лівою шлунковою артерією, щоб збільшити довжину та діаметр судини для Марійки, бо власна печінкова артерія дівчинки була надто малого калібру, це могло спричинити ускладнення в післяопераційному періоді. Операція минула успішно.

Післяопераційний період був непростим, але вже все позаду. Дівчинку виписали з лікарні і вже зовсім скоро вона зустрінеться з рідними й друзями у Харкові.

До слова, вперше в Україні львівські трансплантологи провели подвійну родинну трансплантацію органів 7-річному хлопчику з Івано-Франківщини наприкінці 2025 року. Тоді також нирку синові дав тато, а мама – частину печінки.