Артур з керівником Центру трансплантології Першого ТМО Львова Максимом Овечком

Трансплатологи Першого ТМО Львова вперше в Україні провели подвійну родинну трансплантацію органів 7-річному хлопчику з Івано-Франківщини. Нирку синові дав тато, а мама – частину печінки. Пересадка органів пройшла успішно.

Артур народився абсолютно здоровим, та у два роки в нього діагностували саркому малого тазу – вкрай агресивну злоякісну пухлину. Після тривалого і важкого лікування батьки з полегшенням почули, що рак відступив. Однак замість одужання в Артура почалися нові проблеми зі здоров'ям, повідомили у лікарні.

У хлопчика виявили сечокам’яну хворобу. Дроблення каменів не давало результату, вони знову з'являлися. З часом у дитини відмовили обидві нирки, і хлопчика перевели на гемодіаліз. Розширене генетичне обстеження (аналізи відправили аж у Корею) дало відповідь на питання про природу ниркової недостатності. З'ясувалося, що в Артура є первинна гіпероксалурія – рідкісна мутація, через яку печінка не виробляє фермент, що необхідний для правильного виведення оксалату, який перетворювався в організмі дитини на оксалат кальцію – нерозчинну сіль, яка осідаючи в сечовивідних шляхах та нирках, призводить до формування каменів. Такий агресивний перебіг сечокам'яної хвороби швидко знищив нирки хлопчика. Єдиний шанс на порятунок дитини – це трансплантація обох органів: нирки і печінки.

«Це був справжній виклик. Раніше в Україні нікому не проводили таку комбіновану родинну трансплантацію дитині з гіпероксалурією. Пересадити лише нирку було неможливо, бо першопричина була в печінці. Тож, щоб дати Артуру шанс на життя, довелося виконати трансплантацію обох органів, донорами яких стали його мама і тато»,– каже Максим Овечко, керівник Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова.

Лікарі рятували хлопчика у три етапи. Спершу трансплантологічна бригада видалила непрацюючі нирки, в яких була інфекція, яку треба було подолати до наступних етапів. Через місяць дитині пересадили нирку від тата. Ще за три тижні – провели трансплантацію частини маминої печінки. До останньої операції львівські медики залучили колег з Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Обидві пересадки минули успішно.

Нині Артур нарешті набирає вагу, сміється і мріє про здійснення простих дитячих бажань, як-от вперше в житті випити солодкої газованки.