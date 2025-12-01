До львівської дитячої лікарні св. Миколая «швидка» привезла з Рівненщини 10-річного хлопчика, у якого через падіння з велосипеда майже навпіл розірвалася печінка. Він втратив до 6 літрів крові. З такими травмами виживає лише 10-20% потерпілих. Хлопчика вдалося врятувати.

10-річний Тарас з Рівненщини наїхав велосипедом на камінь та сильно вдарився животом об кермо. Батьки відразу відвезли сина до лікарні у Радивилові, де УЗД показало розрив печінки та масивну внутрішню кровотечу. Рана була настільки критична, що місцеві медики викликали «швидку» з Рівного. Завдяки переливанню донорської крові хлопчика довезли до Львова, де за порятунок його життя взялися спеціалісти дитячої лікарні св. Миколая та св. Пантелеймона, повідомили у медзакладі.

Команда лікарів, яка рятувала хлопчика

До операційної команди увійшли: Олександр Калінчук, Богдана Лі, Андрій Дворакевич, Денис Коноплицький, Геннадій Чайківський, Ярема Безніско, Святослав Балака, Роман Погорецький, Захар Марфюк, Олександр Голуб.

«Дитину привезли у вкрай важкому стані. У нього був травматичний розрив печінки 5-го найвищого ступеня, велика кровотеча і геморагічний шок. Дитину відразу взяли в операційну. Спочатку ми знекровили всю черевну порожнину шляхом перетискання аорти, а далі в нас було 40 хвилин, щоб знайти джерело кровотечі і ліквідувати його. Ми знайшли розрив лівої гілки портальної вени і ушили її разом з паренхімою печінки», – каже медичний директор дитячої лікарні Олександр Калінчук.

Та на цьому боротьба за життя дитини не закінчилася. Після першої операції у нього двічі виникала шлунково-кишкова кровотеча. Обстеження виявило рідкісне ускладнення – артеріобіліарну норицю. Це значить, що через омертвілу частину печінки кров витікала у жовчовивідні шляхи. Щоб уникнути повторного розрізу живота, хірурги ендоваскулярно закрили судину та встановили дренажі для виведення омертвілих тканин.

До порятунку Тараса було залучено понад 20 спеціалістів. Перелито літри донорської та його власної очищеної крові. На жаль, дітей з подібними травмами нині чимало. І врятувати вдається не всіх.

«Дитячі хірурги ненавидять самокати і велосипеди. На жаль, такі масивні травми органів черевної порожнини через падіння на кермо – це досить часта історія», – каже дитяча хірургиня Богдана Лі.

«За нашими підрахунками Тарас втратив до 6 літрів крові: своєї та донорської. Втрати 40% від обʼєму крові достатньо, щоб дитина померла, а Тарас втратив аж два обсяги циркулюючої крові», – додає Олександр Калінчук.

Щоб ефективніше зупиняти такі масивні кровотечі і рятувати дітей, потрібне спеціальне обладнання. Тож нині в дитячій лікарні збирають кошти на електролігуючий генератор та інструменти LigaSure, які дозволять миттєво «заварювати» судини, зупиняти кровотечі та виконувати операції без зайвої крововтрати. До збору можуть долучитися усі охочі.