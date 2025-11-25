Операція була складною, але успішною

Команда ортопедів-травматологів Центру дитячої медицини успішно прооперувала 13-річну дівчинку, яка постраждала від ракетного удару неподалік Покровська. Уламки пошкодили м’язи та нерви правої ноги і дитина не могла нормально стати на стопу.

Пацієнтка Вікторія родом з Нікополя Дніпропетровської області. Вона з родиною їхала в атомобілі у гості до дідуся і потрапила під ракетний удар. Вибух пролунав зовсім поруч і від нього найбільше постраждала Вікторія: уламки пошкодили м’язи та нерви правої ноги, спричинили перелом і залишили глибокі рубці, повідомили у медзакладі.

13-річна Вікторія і ортопед-травматолог Олександр Корольков

Дівчинка довго боролася за можливість знову ходити. Вона перенесла декілька операцій. Спершу хірургічні, щоб врятувати ногу, потім пересадку шкіри, вак-терапію. Але її стопа не стала рівною, не вистачало рівномірного балансу м’язів та сухожилків. Потрібна була ще одна ортопедична операція. Пошук висококваліфікованих спеціалістів і привіт родину до Львова.

«У Вікторії сформувалася післятравматична еквінокавоварусна деформація стопи як наслідок пошкодження м’язів і нервів. Це порушувало її ходу і створювало косметичний дефект. Завдання нашої команди – максимально вирівняти стопу і повернути їй функціональність», – каже керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації Центру Олександр Корольков.

Ортопеди-травматологи зробили дитині складну реконструкцію ноги: подовжили ахіллове сухожилля, висікли рубцеві тканини, провели корекцію кісток стопи, пересадили частину м’язів, які залишилися активними, щоб вони утримували стопу у правильному положенні.

«Операція була складна, але ми зробили все малотравматично та ефективно. Попереду у дитини ще іммобілізація до 6 тижнів у штучному полімерному гіпсі, потім реабілітація та обов’язкове носіння ортеза. Але головне, дівчинка зможе ставати на п’ятку, мати рівну та опорну стопу і ходити без болю», – каже Олександр Корольков.

Після ракетного удару Вікторія боїться гучних звуків і вибухів, тому родина переїхала у спокійніше місце, до Зеленодольська, що під Кривим Рогом. Дівчинка вірить, що скоро знову зможе вільно ступити на ногу і повернутися до активного життя.