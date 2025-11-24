Маленьку пацієнтку з лікарні вже виписали додому, її серце тепер працює правильно

Кардіохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували новонароджене маля, що з’явилося на світ зі складними вродженими комбінованими вадами серця – головні артеріальні судини були переплутані місцями. До того, динина підхопила Сovid-19, виникла пневмонія і лікарі ледь встигли підключити маленьку пацієнтку до апарату ЕКМО, який перебрав на себе роботу серця і легень.

Маленька Кароліна зі Львова народилася з рідкісною та надзвичайно складною вадою серця – транспозицією магістральних судин (ТМС). Це означає, що головні артеріальні судини переплутані місцями і два кола кровообігу працювали розімкнено. Про цей діагноз мама дівчинки дізналася на 24-му тижні вагітності. А згодом лікарі виявили ще одне ускладнення: стенозований, тобто звужений, клапан легеневої артерії. Така комбінація вад є вкрай рідкісною і зустрічається лише у 0,5% всіх випадків ТМС. А дитячій лікарні св. Миколая – вперше, повідомили у медзакладі.

Жінка народила донечку у пологовому відділенні дитячої лікарні і немовля відразу після пологів забрали до кардіохірургічного відділення. В перші дні життя їй вшили судинний шунт – заміна Боталової протоки, та для кращого змішування крові і стабілізації стану виконали балонну атріосептостомію. Цей перший етап мав виграти час для дитини, аби вона трішки зміцніла до радикальної корекції.

У 6 місяців дівчинці провели наступну операцію. Лівий шлуночок серця був недостатньо натренований, тож його треба було підготувати до великого навантаження. Кардіохірурги зменшили отвір між передсердями. Це втручання прогнозовано призвело до важчого стану дитини, але це був усвідомлений і зважений крок лікарів.

«Це було зроблено для того, щоб лівий шлуночок серця у майбутньому зміг справлятися з необхідним обсягом крові. Ми розуміли, що коли зробити цей отвір меншим — сатурація стане нижчою і впаде з 80% до, скажімо, 60-70%, організму дихати стане ще важче. Але іншого шляху для підготовки до повної корекції не було», – каже завідувач кардіохірургічного відділення Олександр Ячнік.

Операція вдалася, а показники насиченості крові киснем прогнозовано впали. І в цей такий вразливий період, на 6-й день після втручання, дівчинка захворіла на коронавірус. Виникла пневмонія. Для дитини з хронічною гіпоксією це був дуже важкий удар. Сатурація критично впала, до 30%. Лікарі ледве встигли підключити маленьку до ЕКМО – апарата, що заміщає роботу серця і легень. На ньому Кароліна пробула два тижні і з цим апаратом її перевезли в операційну для виконання вирішальної операції.

Надскладно складне операційне втручання з радикальної корекції ТМС під назвою «операція Нікайдо» тривала 10 годин. Кардіохірургам довелося повністю «перекроїти» серце немовляти таким чином, щоб воно працювало так, як це задумано природою.

«Це був надскладний клінічний випадок. У дитини з некорегованою транспозицією провести успішне ЕКМО, ще й з коронавірусною пневмонією – це фундаментальний успіх у світі кардіохірургії”»,– каже Олександр Ячнік.

Нині дівчинка вже вдома. У неї нормальна сатурація, серце працює правильно. Хоча згодом клапан ще доведеться змінювати відповідно до зростання дитини, але значних обмежень, кажуть лікарі, у дитини не буде.