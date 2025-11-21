Дитячі хірурги (зліва направо) Олександр Колодій і Олег Ленів, які оперували дівчинку

Торакальні хірурги Центру дитячої медицини прооперували 7-річну дівчинку з Львівщини з важкою деструктивною пневмонією правої легені. Вони буквально боролися за кожний подих дитини і ця боротьба завершилася успішно.

Усе почалося як звичайна застуда, а невдовзі стан дитини різко погіршився. До Центру (лікарню «Охматдит») дівчинку привезла «швидка» у важкому стані: з високою температурою, задишкою, низькою сатурацією кисню у крові. Її відразу госпіталізували у Клініку торакальної хірургії, де розпочали інтенсивну терапію: призначили потужні антибіотики, щоб зупинити інфекцію, інфузійну та кисневу терапію. Та без операції у цій ситуації обійтися було неможливо: хірургам треба було забрати з легені гнійно-некротичні вогнища, що утворилися, і врятувати дитині легеню, повідомили у медзакладі.

Легені дитини на момент госпіталізації

«Деструктивна пневмонія – одне з найважчих хірургічних захворювань у дітей. Воно стрімко прогресує, загрожує життю і вимагає не просто досвіду, а чіткої злагодженої роботи великої команди спеціалістів: торакальних хірургів, анестезіологів, пульмонологів, реаніматологів, лікарів діагностичного відділення, реабілітологів. Усі вони задіяні у боротьбі з хворобою, щоби повернути дитині можливість жити й дихати», – каже керівник Клініки торакальної хірургії та реконструктивної урології Олег Ленів.

Маленькій пацієнтці провели малоінвазивне втручання. Через два розрізи, розміром до 1 см, хірурги дісталися до ураженої легені, забрали гнійно-некротичні вогнища і зберегли дитині легеню.

Легені маленької пацієнтки після лікування

Після операції дівчинка перебувала в реанімації на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Нині пацієнтка вже не потребує кисню, дихає самостійно і активно відновлюється.