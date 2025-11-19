Усе найважче у маленького пацієнта уже позаду

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 3-річного мешканця Львівщини, в якого діагностували вроджене захворювання товстого кишківника – хворобу Гіршпрунга. Хлопчик понад 10 днів не міг сходити у туалет, його довелося прооперувати.

Батьки Матвія звернулися до спеціалістів клініки по медичну допомогу, коли сину було 2 роки і 11 місяців. У хлопчика виникали постійні закрепи. Спершу дитина перебувала під наглядом педіатрів, отримувала підтримувальне лікування. Та коли останній епізод закрепу тривав понад 10 днів, батьки знову прийшли з сином до лікарні. Педіатр скерував хлопчика на консультацію до хірургів. Обстеження та рентген підтвердили попередній діагноз – хвороба Гіршпрунга, повідомили у медзакладі.

Хвороба Гіршпрунга – це вроджене захворювання товстого кишківника, при якому на певній його ділянці відсутні нервові клітини (ганглії), які відповідають за рухову активність кишки – проштовхування калових мас далі по травному тракту. Якщо ці нервові клітини відсутні, то уражена частина кишківника постійно звужена і не працює. Це призводить до хронічних закрепів, здуття живота, болю, у важких випадках – інтоксикації та серйозних ускладнень. Це захворювання найчастіше проявляється у ранньому дитячому віці.

Допомогти у таких випадках може оперативне втручання. На щастя, стан кишківника хлопчика дозволяв провести лапароскопічну операцію без необхідності накладати стому. До операційної команди увійшли дитячі хірурги Олег Содома, Роман Стеник, Тетяна Катринець, рентгенолог Зеновія Жидяк, анестезіолог Юлія Балашук, анестезистка Ірина Волинець та операційна медсестра Люба Горак.

Хірурги дісталися до проблемного місця через три проколи на животі, видалили уражену ділянку кишківника, а здорові частини з’єднали між собою.

Зараз стан хлопчика нормалізувався, він добре почувається, випорожнення самостійні. Він деякий час ще буде під спостереженням фахівців.