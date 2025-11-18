На дітей мед краще впливає, ніж на дорослих

У період застуди чимало людей надають перевагу природним засобам лікування, мовляв, це не «хімія» і від них не буде побічних ефектів. Особливо це актуально, коли йдеться про лікування кашлю у дітей, та й зрештою, і в дорослих. Природними і доволі ефективними ліками від кашлю вважають натуральний мед. Ним лікують з давніх-давен. Вважається, що ложечка меду перед сном чи чай з медом допоможуть малечі та й дорослим позбутися нав’язливого кашлю вночі і добре відпочити. Мед допомагає боротися з вірусами, підтримує імунну систему, зменшує набряк горла та дихальних шляхів, через який і виникає кашель тощо.

Чи справді мед є «ліками №1» при лікуванні застуди? Які він має лікувальні властивості? Чи може мед допомогти приборкати кашель, особливо у дітей? З якого віку і скільки меду можна споживати дітям? Ці та інші питання ZAXID.NET адресував педіатрині Андріані Мальській.

Педіатриня Андріана Мальська веде прийом маленьких пацієнтів

Мед у дітей дає кращий результат, ніж деякі безрецептурні сиропи від кашлю

«Попри велику кількість сиропів та мікстур у аптеці, одним із найдавніших і водночас найкраще вивчених натуральних засобів проти кашлю є мед, користь якого підтверджує і сучасна медицина. Сучасні наукові статті доводять: мед може пом’якшувати слизову горла, зменшувати подразнення та заспокоювати рецептори, які запускають кашльовий рефлекс. Саме тому діти після ложечки меду перед сном прокидаються значно рідше, а кашель стає менш нав’язливим», – каже Андріана Мальська.

Мед, за словами педіатрині, також містить поліфеноли, флавоноїди та інші антиоксиданти, які мають природні протизапальні властивості. Дослідження показують, що у дітей мед дає кращий результат, ніж деякі безрецептурні сиропи від кашлю.

До слова, Американська академія педіатрії (AAP) наголошує: сиропи від кашлю та більшість протикашльових препаратів не рекомендовані дітям до 6 років. Це пов’язано з кількома причинами. По-перше, більшість таких засобів не мають доведеної ефективності у маленьких дітей. По-друге, вони можуть мати побічні ефекти, зокрема викликати надмірну сонливість, збудження, зміни серцевого ритму чи впливати на дихальний центр.

«І найголовніше – у цьому віці кашель найчастіше викликають звичайні віруси, проти яких подібні сиропи не працюють. Тому AAP вважає їх непотрібними й потенційно шкідливими. Тож мед став природною, більш безпечною альтернативою для дітей віком від одного року», – каже педіатриня.

Мед не містить штучних компонентів, не пригнічує дихання й не викликає небезпечних побічних ефектів. Його дія м’яка і реальна: він заспокоює горло та зменшує частоту нічного кашлю. Утім, є виняток: дітям до одного року давати мед категорично не можна через ризик ботулізму.

Скільки меду можна споживати дітям та дорлослим?

Педіатриня Андріана Мальська каже, що для дітей від одного до п’яти років зазвичай достатньо половини чайної ложки меду перед сном. Для дітей старшого віку – одна чайна ложка. Дорослим можна зʼїсти одну-дві чайні ложки за потреби. Мед дітям можна давати з ложки або розчиняти в теплій, але не гарячій воді чи чаї. Найкращий ефект від споживання меду, зазвичай спостерігається саме ввечері, коли потрібно полегшити нічний кашель.

У поєднанні зі зволоженням повітря, достатнім теплим питтям і регулярним промиванням носа мед, каже педіатриня, може полегшити симптоми застуди і допомогти дитині почуватися краще.

Чи допомагає мед дорослим при кашлі? Так, але ефект не настільки сильний, як у дітей, каже лікарка. Дослідження показують: у дорослих мед може зменшити подразнення в горлі та полегшити кашель при звичайній застуді, але він не демонструє такого вираженого ефекту, як у дітей 1–5 років. У метааналізах зазначається, що мед часто працює не гірше або навіть трохи краще, ніж популярні безрецептурні засоби від кашлю. Він зволожує та заспокоює слизову, зменшує сухість горла, полегшує симптоми ввечері, покращує сон при нічному кашлі. Але варто знати, що мед не лікує інфекцію, він лише полегшує симптоми.

Що ще важливо знати при споживанні меду? Мед – це джерело цукру. Тому після вживання меду його треба запити теплою водою, щоб змити з емалі зубів.

Коли з кашлем слід обов’язково звертатися по медичну допомогу?

Мед, звичайно, не вилікує вірусну інфекцію й не замінить медичної допомоги. «Якщо є висока температура, утруднене дихання, хрипи, тривалий кашель понад 10–14 днів або дитина виглядає млявою та виснаженою, необхідно звернутися до педіатра», – каже Андріана Мальська.

Мед також не допоможе при пневмонії, коклюші, бронхообструкції чи бактеріальних інфекціях, які потребують специфічного лікування. Та у випадку звичайної застуди мед є натуральним і безпечним засобом, який приносить реальне полегшення дитині та спокійнішу ніч для всієї родини.