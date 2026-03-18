Ревматологиня-імунологиня Тетяна Головач аналізує результати обстежень пацієнта

Нині аналіз на визначення рівня феритину у крові є доволі популярний. Його масово здають дівчата і жінки різного віку, яким дошкуляє втома, апатія, зниження працездатності, низьке лібідо, проблеми з волоссям, нігтями тощо. Вони вважають, що ці проблеми викликає саме низький рівень феритину й активно обмінюються порадами у соцмережах, як його підняти до нормальних показників.

То що ж таке феритин? Яку роль він відіграє в організмі? Які симптоми виникають, коли є його дефіцит? Як відреагує організм, якщо його підняти вище допустимих норм? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував ревматологині-імунологині Університетської лікарні ЛНМУ Тетяні Головач.

Що таке феритин?

«Феритин – це білок, який запасає залізо в організмі та відображає його запаси. Саме рівень феритину в крові є найкращим лабораторним маркером запасів заліза. Тобто феритин – це “депо заліза”, і його рівень показує, чи є в організмі резерв», – каже Тетяна Головач.

Феритин розташовується в клітинах печінки, селезінки, кістковому мозку й основна його функція – накопичення та вивільнення заліза, яке необхідне для синтезу гемоглобіну (перенесення кисню), роботи мітохондрій, когнітивних процесів, підтримує енергетичний обмін, зміцнює імунну систему тощо.

Орієнтовні норми рівня феритину:

у жінок – 15-205 нг/мл;

у чоловіків – 30-566 нг/мл.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ:

<30 мкг/л – дефіцит у здорових людей;

<70 мкг/л – дефіцит при запаленні.

У клінічній практиці часто так:

<30 – дефіцит;

30–50 – на межі.

Що відбувається в організмі при низькому феритині?

Низький феритин говорить про те, що запаси заліза виснажені і з часом може виникнути залізодефіцитна анемія. Якщо запаси заліза низькі, людина може відчувати втому (найчастіший симптом), запаморочення, зниження концентрації, синдром неспокійних ніг, сухість слизових оболонок, також може помітити випадіння волосся.

Залізодефіцит – одна з найпоширеніших нутритивних проблем у світі, каже імунологиня. Але інколи симптоми перебільшуються, а при запаленні феритин може підвищуватися і бути у межах норми. Людина не знає про це, аналізи в нормі, тож вона заспокоюється, але це хибне заспокоєння.

Нині є проблема гіпердіагностики в соцмережах, коли у здорової людини діагностують неіснуюче захворювання або перебільшують тяжкість реальної хвороби. Це призводить до необґрунтованого лікування та психологічного стресу. Тому проблема реальна, але потребує грамотної інтерпретації спеціаліста.

Як підняти феритин до нормальних показників?

Лікарка каже, що найперше, що слід зробити, – це знайти та усунути причину: крововтрати, порушення всмоктування, хронічні захворювання тощо. А відтак – звернути увагу на харчування: у раціон включати червоне м’ясо (воно багате на гемове залізо), печінку, бобові і продукти, багаті на вітамін C.

Можна вживати препарати заліза пероральні (перший вибір) або внутрішньовенні (при непереносимості або тяжкому дефіциті), але їх має признати лікар. І що важливо знати: феритин підіймається повільно, це не питання тижня.

До якого лікаря звертатися?

Якщо людині дошкуляє постійна втома, зниження працездатності, концентрації уваги, є проблеми з волоссям, шкірою, нігтями тощо, Тетяна Головач не радить самому виставляти собі діагноз і розпочинати лікування за порадами подруг чи соцмереж, а звернутися до сімейного лікаря, терапевта, гематолога у складних випадках. Бо такі симптоми можуть бути і при деяких інших захворюваннях, і феритин тут не винен. Крім аналізу на визначення рівня феритину, лікар скерує на загальний аналіз крові, сироваткове залізо, трансферин / TIBC, насичення трансферину. І отримавши результати, призначить лікування.

Чим небезпечне самовільне вживання препаратів заліза?

«Самостійний прийом заліза може призвести до передозування заліза, ураження печінки, оксидативного стресу, маскування інших захворювань. Ще раз повторю: феритин підвищується при запаленні, тож можна помилково лікувати дефіцит, якого немає, і пропустити серйозне захворювання», – каже Тетяна Головач.

Іноді можна перестаратися і підняти феритин вище норми. І тоді виникає перевантаження залізом (гемохроматоз), підвищений ризик серцево-судинних ускладнень, ураження печінки. За даними ВООЗ: 150 мкг/л у жінок може бути надлишком, 500 – значний ризик патології.