Ангеліна з дитячою хірургинею Богданою Лі

До спеціалістів лікарні св. Миколая з Дублян батьки привезли 13-річну доньку зі скаргою на болюче ущільнення на руці. Думали, що його спричинив укус комахи. Та під час УЗД м’яких тканин лікарі виявили голку, що глибоко застрягла в товщі м’яза. Якби вона мігрувала ще далі, то могла б пошкодити судини або нервові закінчення.

«До нас нерідко звертаються пацієнти зі сторонніми тілами в мʼяких тканинах, але зазвичай вони про це знають. Та випадок, коли про сторонній предмет ніхто навіть не здогадувався, – це рідкість», – каже дитяча хірургиня Богдана Лі.

Дівчинка тиждень ходила з голкою і навіть про це не здогадувалася

Дівчинка пригадала, що увечері шила новорічну прикрасу. Голки залишила на столі, а вранці через відключення світла збиралася до школи у напівтемряві та раптом відчула різкий колючий біль у руці. Батьки під час огляду помітили лише маленьку цятку і подумали, що це укус комахи, повідомили у лікарні.

Ангеліна тиждень ходила з голкою, за цей час вона просунулася глибше. Вже на рентгені лікарі чітко побачили, що голка зайшла під кутом 45 градусів і застрягла глибоко в товщі м’яза. Якби вона мігрувала ще далі, то могла б пошкодити або судини, або нервові закінчення.

Під час операції дуже важливо було витягнути голку точно за траєкторією її входження, щоб вона не зламалася, бо пошук дрібних уламків у м’язах є значно важчим завданням. За допомогою рентген-навігації ЕОП хірурги точно визначили місце знаходження стороннього тіла і безпечно витягнули його.

Дівчинка не мала щеплена від правця, яким можна заразитися при травмуванні металевими предметами. У разі інфікування летальність сягає 70%. Щоб уникнути подібних ризиків, лікарі після операції вакцинували юну пацієнтку.