Ріші Сунак вже взяв участь у першому своєму засіданні ради із Зеленським

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обійняв посаду консультанта у Міжнародній консультативній раді з економічного оновлення України президента Володимира Зеленського. Про це повідомило 27 лютого Independent, цитуючи Сунака.

За даними видання, 45-річний експремʼєр Великої Британії консультуватиме український уряд з питань економічного відновлення, оскільки Україна прагне відновити свій енергетичний сектор до наступного опалювального сезону. Ріші Сунак обійняв неоплачувану роль у складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення України.

Група експертів разом із Сунаком консультуватимуть як Володимира Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Ріші Сунак вже взяв участь у першому засіданні ради у четвер, 26 лютого. На відео, яке оприлюднив Володимир Зеленський у соцмережах, присутній Ріші Сунак.

«Важлива розмова з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими. Серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі», – написав Зеленський.

Ріші Сунак заявив, що для нього було «честю» підтримувати Україну як прем’єр-міністр. Він високо оцінив лідерство Володимира Зеленського та наголосив, що країнам Заходу «потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка».

«Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій може стати однією з найдинамічніших економік Європи», – повідомив Сунак.

Зазначимо, Ріші Сунак подав у відставку з посади премʼєр-міністра Великої Британії у листопаді 2024 року. Він керував британським урядом з жовтня 2022 року. Наразі він залишається членом парламенту від Річмонда та Норталлертона.