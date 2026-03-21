Без електроенергії залишалися близько 430 тис. абонентів

У ніч на суботу, 21 березня, російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Чернігівської області. Внаслідок атаки Чернігів повністю залишився без електропостачання. Про це повідомила міська рада Чернігова.

За даними «Чернігівобленерго», пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Станом на ранок без електроенергії залишалися близько 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переведено на резервні джерела живлення.

Через відсутність електропостачання в Чернігові зафіксовано перебої в роботі громадського транспорту. Більшість тролейбусних маршрутів тимчасово не курсують.

Крім того, через наслідки атаки спостерігаються затримки низки потягів, що курсують територією області. Йдеться про рейси:

№ 6301 Ніжин – Чернігів;

№ 6449 Конотоп – Ніжин;

№ 6302 Чернігів – Ніжин;

№ 6452 Ніжин – Конотоп;

№ 886 Славутич – Київ-Волинський;

№ 6101 Путивль – Конотоп;

№ 6541 Кролевець – Конотоп.

Окремі поїзди сполученням Ніжин – Київ прямують із затримками від 25 до майже 60 хв. Також із запізненням до години курсують деякі рейси в напрямку Конотопа та Бахмача.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом у ніч на 21 березня противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та «Італмас». За попередніми даними, ППО ліквідувала 148 дронів.

«Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях», – додали у дописі.

Нагадаємо, що Чернігів вже залишався повністю без електропостачання після атаки росіян 24 січня. Того дня ворог пошкодив ключове обладнання.