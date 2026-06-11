Рух автобусів через пункт пропуску в Шегинях не призупинятимуть

Польща не запроваджуватиме обмеження на рух автобусів через пункт пропуску «Шегині–Медика» впродовж усього літнього сезону. Про це 11 червня повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, після переговорів між українською та польською сторонами вдалося домовитися про безперервну роботу автобусного сполучення через пункт пропуску «Шегині–Медика».

«Досягнуто домовленості: автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт», – повідомив Олексій Кулеба.

Міністр наголосив, що це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників.

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Раніше польська сторона інформувала про можливе тимчасове обмеження оформлення автобусів на в’їзд до Польщі з 15 червня 2026 року. Однак це рішення вирішили відтермінувати. Раніше мова йшла про довгострокове обмеження руху автобусів через цей пункт пропуску – аж до листопада 2027 року.