Мер Яремча Андрій Мироняк заявив, що підтримує такий вид бізнесу

Власники позашляховиків у Яремчі звернулися до мерії, Держекоінспекції, Карпатського нацпарку, поліції і прокуратури з проханням врегулювати їхній бізнес, створивши маршрути, які не пролягатимуть рекреаційними зонами.

Відкритого листа з таким побажанням у неділю, 26 липня, оприлюднив Роман Андрійович, який назвався представником асоціації власників джипів та квадроциклів у регіоні. За його словами, учасники асоціації розвивають туризм і наповнюють місцевий бюджет.

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«Ми – велика частина Яремчанської громади, більше 300 людей, які організовують тури на джипах та квадроциклах. Ми хочемо врегулювання питань, що стосується джипінгу, створення маршрутів, які не проходитимуть по рекреаційних зонах, та контролю для тих людей, які привозять свою техніку і порушують норми закону, через яких страждаємо ми і наші Карпати. Це наш хліб та хліб наших дітей, а ще це одна з ланок туризму, яка розвинута в багатьох країнах світу», – йдеться у зверненні джиперів.

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У Яремчанській міській раді та правоохоронних органах наразі не відреагували на прохання підприємців. Хоча перед цим мер Яремча Андрій Мироняк заявив, що підтримує такий вид бізнесу, проте визнає, що наразі він нелегальний.

Нагадаємо, після початку проведення рейдів за участі працівників Карпатського національного природного парку, екоінспекції та правоохоронців для виявлення незаконного пересування позашляховиків територією природно-заповідного фонду організатори джип-турів намагалися заблокувати роботу Пункту екологічного контролю №1 у Яремчі та пішли висловити незгоду до адміністрації заповідника. Там пояснили, що рейди триватимуть, і закликали мешканців громади, підприємців і туристів не перешкоджати роботі працівників природоохоронних органів.

Начальник відділу природно-заповідного фонду Держекоінспекції Карпатського округу Михайло Півторак розповів «Галці», що рейди дають результат. За виключенням одного-двох виїздів природоохоронці кожного разу фіксували порушників. Посадовець закликав відвідувачів заповідників у разі виявлення незаконного проїзду одразу звертатися до адміністрації парку та викликати поліцію, щоб зафіксувати це порушення.

Нагадаємо, за пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні передбачена кримінальна відповідальність (ст.252 ККУ). Порушникам загрожує від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу, або до 3 років пробаційного нагляду, або обмеженням волі на той самий строк.