Мариновані сливи з часником – незвичайна заготівля, яка поєднує солодкуватий смак стиглих плодів із пікантністю часнику та прянощів. Така закуска чудово доповнює запечене або смажене м’ясо, птицю та інші ситні страви. Для заготівлі найкраще беріть щільні довгасті сливи, які добре тримають форму. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Слива 1 кг Часник 2 головки Цукор 120 г Гвоздика 4 шт. Перець духмяний горошком 4 шт. Сіль кам’яна 1 ч. л. Лавровий лист 1 шт. Оцет 9% 50 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте 3–4 півлітрові банки та кришки. Ретельно вимийте їх і простерилізуйте зручним способом.

Крок 2 Помийте сливи та добре обсушіть їх. Почистьте часник, промийте зубчики й обсушіть. Обережно видаліть зі слив кісточки, не розділяючи плоди навпіл. Вкладіть у кожну сливу по одному зубчику часнику та щільно розкладіть плоди по банках.

Крок 3 Приготуйте маринад. Налийте в каструлю достатню кількість води, додайте цукор, сіль, гвоздику, духмяний перець і лавровий лист. Доведіть до кипіння та проваріть 2 хвилини, після чого приберіть лавровий лист. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Залийте сливи гарячим маринадом і залиште до повного охолодження. Потім злийте маринад назад у каструлю, знову доведіть його до кипіння та залийте сливи. Накрийте банки кришками й залиште на 12 годин.

Крок 5 Через 12 годин знову злийте маринад у каструлю. Додайте оцет, перемішайте та доведіть маринад до кипіння. Залийте ним сливи до самого верху банок.