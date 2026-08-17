Намазка із запечених баклажанів. Рецепт дня
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Проста сезонна закуска з ніжною кремовою текстурою та насиченим овочевим смаком. Поєднання баклажанів, нуту, тахіні, часнику та лимонного соку робить її схожою водночас на хумус і бабагануш. Таку намазку можна подавати з підсмаженим хлібом, пітою, лавашем або свіжими овочами. Готується вона досить швидко, особливо якщо заздалегідь запекти баклажани. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Баклажани
|400 г
|Консервований нут
|400 г
|Кунжутна паста тахіні
|2 ст. л.
|Лимонний сік
|1 ст. л.
|Часник
|2 зубчики
|Оливкова олія
|4 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Зелень
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 220 °C. Розріжте баклажани навпіл уздовж, зробіть на м’якоті кілька неглибоких надрізів і змастіть зрізи оливковою олією.
Крок 2
Викладіть баклажани на деко зрізом донизу та запікайте 30–35 хвилин, поки м’якоть не стане дуже м’якою. Дістаньте овочі з духовки та трохи охолодіть.
Крок 3
Вийміть ложкою м'якуш із баклажанів. Нут промийте холодною водою та добре обсушіть. Часник почистьте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перекладіть у чашу блендера баклажановий м'якуш, нут, тахіні, лимонний сік, часник, сіль і 3 столові ложки оливкової олії.
Крок 5
Подрібнюйте всі інгредієнти 1–2 хвилини до однорідної кремової консистенції. Якщо намазка вийде надто густою, додайте трохи оливкової олії або 1–2 столові ложки води.
Крок 6
Перекладіть готову намазку в миску, посипте подрібненою зеленню та подавайте з хлібом, пітою або свіжими овочами.