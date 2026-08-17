Проста сезонна закуска з ніжною кремовою текстурою та насиченим овочевим смаком. Поєднання баклажанів, нуту, тахіні, часнику та лимонного соку робить її схожою водночас на хумус і бабагануш. Таку намазку можна подавати з підсмаженим хлібом, пітою, лавашем або свіжими овочами. Готується вона досить швидко, особливо якщо заздалегідь запекти баклажани. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Баклажани 400 г Консервований нут 400 г Кунжутна паста тахіні 2 ст. л. Лимонний сік 1 ст. л. Часник 2 зубчики Оливкова олія 4 ст. л. Сіль за смаком Зелень 10 г Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 220 °C. Розріжте баклажани навпіл уздовж, зробіть на м’якоті кілька неглибоких надрізів і змастіть зрізи оливковою олією. Крок 2 Викладіть баклажани на деко зрізом донизу та запікайте 30–35 хвилин, поки м’якоть не стане дуже м’якою. Дістаньте овочі з духовки та трохи охолодіть. Крок 3 Вийміть ложкою м'якуш із баклажанів. Нут промийте холодною водою та добре обсушіть. Часник почистьте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Перекладіть у чашу блендера баклажановий м'якуш, нут, тахіні, лимонний сік, часник, сіль і 3 столові ложки оливкової олії. Крок 5 Подрібнюйте всі інгредієнти 1–2 хвилини до однорідної кремової консистенції. Якщо намазка вийде надто густою, додайте трохи оливкової олії або 1–2 столові ложки води. Крок 6 Перекладіть готову намазку в миску, посипте подрібненою зеленню та подавайте з хлібом, пітою або свіжими овочами.