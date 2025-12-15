Рецепти
Швидка намазка зі шпротів. Рецепт дня0
Коли потрібно швидко приготувати щось смачне до столу, виручає проста намазка зі шпротів. Вона готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів та добре смакує як із хлібом, так і з тостами чи крекерами. Рецепт від Yuliia.senych.
Інгредієнти
|Шпроти
|160 г
|Плавлений сир
|1 шт
|Яйце
|1 шт
|Сіль
|до смаку
|Масло
|15 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Відкрийте банку, злийте зайву олію, залишивши 1-2 столові ложки.
Крок 2
Покладіть шпроти, варене яйце, плавлений сир, масло у чашу блендера. За бажанням ви можете додати кріп.
Крок 3
Перебийте усе до гладенької пасти. Якщо смак не ідеальний, додайте дрібку солі.
Крок 4
Перекладіть масу в контейнер і поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб паштет став густішим та однорідним.
