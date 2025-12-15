Коли потрібно швидко приготувати щось смачне до столу, виручає проста намазка зі шпротів. Вона готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів та добре смакує як із хлібом, так і з тостами чи крекерами. Рецепт від Yuliia.senych.

Інгредієнти Шпроти 160 г Плавлений сир 1 шт Яйце 1 шт Сіль до смаку Масло 15 г Спосіб приготування: Крок 1 Відкрийте банку, злийте зайву олію, залишивши 1-2 столові ложки. Крок 2 Покладіть шпроти, варене яйце, плавлений сир, масло у чашу блендера. За бажанням ви можете додати кріп. Крок 3 Перебийте усе до гладенької пасти. Якщо смак не ідеальний, додайте дрібку солі. Крок 4 Перекладіть масу в контейнер і поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб паштет став густішим та однорідним.