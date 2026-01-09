Цей метод чудово підійде для заморожених пельменів

Щоб пельмені під час варіння зберігали форму та не розвалювалися, досвідчені кухарі радять використовувати простий трюк із додаванням одного інгредієнта прямо у киплячу воду. ТСН розповідає, якого саме.

Після того як вода доходить до сильного кипіння і ви трохи підсолили її, у каструлю варто додати одну столову ложку олії перед тим, як кидати пельмені. Олія створює тонку плівку на поверхні, яка не дає пельменям злипатися.

Коли пельмені потраплять до каструлі, одразу трохи перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна. Плівка, яку створить олія, дозволить тісту вільно плавати у воді, а начинка залишиться соковитою.

Цей метод чудово підійде для заморожених пельменів, які під час варіння виділяють крохмаль та часто склеюються.

Олія також захищає тісто від розривів під час активного кипіння. Проте важливо не переборщити: достатньо однієї столової ложки на 3 літри води, адже надлишок може змінити смак страви.