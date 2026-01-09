Американська запіканка страта з грибами. Рецепт дня0
Страту з грибами ідеально готувати заздалегідь. Її можна зібрати з вечора, залишити в холодильнику, а зранку просто поставити в духовку й займатись своїми справами. Страва виходить ніжною, ситною та ароматною, чудово підходить для неспішного сніданку. Крім того, страта – це чудовий спосіб використати хліб і продукти, які завжди є під рукою. Рецепт від Picante cooking.
Інгредієнти
|печериці
|250 г
|білий хліб
|100 г
|цибуля
|1/2 шт.
|рослинна олія
|3 ст. л.
|тим’ян
|5–6 гілочок
|напівтвердий сир
|100 г
|молоко
|200 мл
|яйця
|2 шт.
|зерниста гірчиця
|1 ст. л.
|сіль
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
У великій сковорідці розігріти рослинну олію, додати цибулю і томити, помішуючи, до м’якості. Всипати гриби, посолити, додати тим’ян і смажити на сильному вогні, постійно помішуючи, доки рідина з грибів не почне випаровуватись. Зняти сковорідку з вогню, вийняти гілочки тим’яну, додати хліб і добре перемішати, щоб він увібрав ароматні соки.
Крок 2
Молоко, яйця та гірчицю збити до однорідності. У невелику жаротривку форму викласти половину грибів з хлібом і приблизно третину сиру. Зверху розподілити решту грибів і посипати рештою сиру. Залити все яєчно-молочною сумішшю та злегка притиснути вміст лопаткою, щоб хліб добре просочився. Накрити форму харчовою плівкою й поставити в холодильник на ніч або щонайменше на 30 хвилин.
Крок 3
У день приготування зняти плівку, поставити форму в холодну духовку, увімкнути температуру 180 °C і пекти 20–25 хвилин, доки запіканка добре підрум’яниться, а яєчно-молочна маса загусне. Дістати з духовки й подавати одразу. Страта смачна також і в холодному вигляді.