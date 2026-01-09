Страту з грибами ідеально готувати заздалегідь. Її можна зібрати з вечора, залишити в холодильнику, а зранку просто поставити в духовку й займатись своїми справами. Страва виходить ніжною, ситною та ароматною, чудово підходить для неспішного сніданку. Крім того, страта – це чудовий спосіб використати хліб і продукти, які завжди є під рукою. Рецепт від Picante cooking.

Інгредієнти печериці 250 г білий хліб 100 г цибуля 1/2 шт. рослинна олія 3 ст. л. тим’ян 5–6 гілочок напівтвердий сир 100 г молоко 200 мл яйця 2 шт. зерниста гірчиця 1 ст. л. сіль до смаку Спосіб приготування: Крок 1 У великій сковорідці розігріти рослинну олію, додати цибулю і томити, помішуючи, до м’якості. Всипати гриби, посолити, додати тим’ян і смажити на сильному вогні, постійно помішуючи, доки рідина з грибів не почне випаровуватись. Зняти сковорідку з вогню, вийняти гілочки тим’яну, додати хліб і добре перемішати, щоб він увібрав ароматні соки. Крок 2 Молоко, яйця та гірчицю збити до однорідності. У невелику жаротривку форму викласти половину грибів з хлібом і приблизно третину сиру. Зверху розподілити решту грибів і посипати рештою сиру. Залити все яєчно-молочною сумішшю та злегка притиснути вміст лопаткою, щоб хліб добре просочився. Накрити форму харчовою плівкою й поставити в холодильник на ніч або щонайменше на 30 хвилин. Крок 3 У день приготування зняти плівку, поставити форму в холодну духовку, увімкнути температуру 180 °C і пекти 20–25 хвилин, доки запіканка добре підрум’яниться, а яєчно-молочна маса загусне. Дістати з духовки й подавати одразу. Страта смачна також і в холодному вигляді.