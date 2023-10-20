Дуже проста у приготування та недорого запіканка, яка виглядає як святковий торт.



Інгредієнти:



Сирна маса:

сир домашній 400 г

яйця 2 шт.

цукор 3 ст. л.

сметана 2-3 ст.л.

крохмаль 3 ст.л.

сіль дрібка

Гарбузова маса:

гарбуз 500 г

яйця 2 шт.

цукор 3 ст. л.

крохмаль 3 ст.л.

сіль дрібка

Можна залишити трохи гарбузової маси та змастити верх запіканки (фото Deoisitphotos)



Гарбуз почистити, дрібно нарізати. Покласти в баняк, залити водою, щоб вода лише прикривала гарбуз. Довести до кипіння та тушкувати до м'якості гарбуза. Злити воду. Або порізати на шматки (грубше, ніж на тушкування), загорнути гарбуз у фольгу, запікати в духовці при 180° приблизно 30 хв. Довше, але смачніше.

З готового гарбуза зробити пюре (найкраще блендером). Додати яйця, сіль, цукор та крохмаль. Перемішати та ще раз збити блендером (або перетерти у комбайні чи м’яосорубці, а можна, звичайно і вручну).

Викласти сир. Додати сіль, цукор, яйця, крохмаль та сметану. Сирну масу перемішати, а потім збити блендером (або на комбайні чи у м’ясорубці, чи просто ложкою).

Форми для випічки застелити пергаментом та змастити дно та боки олією. Починаючи з центру форми викладати столовою ложкою по черзі: сирну масу, зверху гарбузову масу, і знову сирну.

Таким чином викласти повністю обидві маси. Можна залишити трохи гарбузової маси та змастити верх запіканки. Тоді смужки буде видно вже при нарізанні.

Випікати 40-45 хвилин у розігрітій до 180° духовці.

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