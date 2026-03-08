Інгредієнти

борошно пшеничне 120 г розпушувач 1 ч. л. сода харчова 1/4 ч. л. сіль 1/4 ч. л. кориця мелена 1 ч. л. яйце куряче 1 шт. цукор коричневий 100 г масло вершкове 60 г цукор ванільний 1 ч. л. банани 2 шт. сметана 20% 2 ст. л. олія 1 ст. л. цукрова пудра 140 г кленовий сироп 2 ст. л. молоко 2 ст. л. волоські горіхи 30 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 175 °C. Змастіть форму для пончиків тонким шаром олії.

Крок 2 Змішайте в мисці борошно, розпушувач, соду, сіль і корицю. Перемішайте до однорідності.

Крок 3 Збийте в іншій мисці яйце з коричневим цукром. Додайте розтоплене вершкове масло та ванільний цукор. Почистіть банани, розімніть виделкою до пюре та додайте разом зі сметаною. Перемішайте.

Крок 4 Додайте сухі інгредієнти до вологої суміші. Перемішайте до поєднання, не вимішуйте надто довго.

Крок 5 Розкладіть тісто у форми, заповнюйте їх приблизно на три чверті. Випікайте 12–14 хвилин до легкої золотистої скоринки. Дістаньте з духовки, дайте постояти у формі 5 хвилин, потім викладіть на решітку та охолодіть.