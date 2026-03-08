Ніжні бананові пончики. Рецепт дня0
Інгредієнти
|борошно пшеничне
|120 г
|розпушувач
|1 ч. л.
|сода харчова
|1/4 ч. л.
|сіль
|1/4 ч. л.
|кориця мелена
|1 ч. л.
|яйце куряче
|1 шт.
|цукор коричневий
|100 г
|масло вершкове
|60 г
|цукор ванільний
|1 ч. л.
|банани
|2 шт.
|сметана 20%
|2 ст. л.
|олія
|1 ст. л.
|цукрова пудра
|140 г
|кленовий сироп
|2 ст. л.
|молоко
|2 ст. л.
|волоські горіхи
|30 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 175 °C. Змастіть форму для пончиків тонким шаром олії.
Крок 2
Змішайте в мисці борошно, розпушувач, соду, сіль і корицю. Перемішайте до однорідності.
Крок 3
Збийте в іншій мисці яйце з коричневим цукром. Додайте розтоплене вершкове масло та ванільний цукор. Почистіть банани, розімніть виделкою до пюре та додайте разом зі сметаною. Перемішайте.
Крок 4
Додайте сухі інгредієнти до вологої суміші. Перемішайте до поєднання, не вимішуйте надто довго.
Крок 5
Розкладіть тісто у форми, заповнюйте їх приблизно на три чверті. Випікайте 12–14 хвилин до легкої золотистої скоринки. Дістаньте з духовки, дайте постояти у формі 5 хвилин, потім викладіть на решітку та охолодіть.
Крок 6
Змішайте цукрову пудру, кленовий сироп і молоко до гладкої глазурі. За потреби додайте трохи молока. Занурте одну сторону пончиків у глазур, викладіть на решітку та посипте подрібненими волоськими горіхами.