Ця святкова тарілка із закусками створена саме для Нового року – яскрава, апетитна та така, що зникає зі столу за лічені секунди. Поєднання хрумкого багета, ніжної риби, вершкового сиру та ікри робить кожен шматочок особливим. Рецепт від Yavorska_cooking.

Інгредієнти ікра різних видів за смаком багет 1 шт. червона риба 100 г авокадо 1/2 шт. огірок 1/2 шт. кріп за смаком вершковий сир філадельфія за смаком часник 1 зубчик олія 2 ст. л. листя салату за смаком перепелині яйця за бажанням мікрогрін за бажанням тонкі несолодкі млинці за бажаною кількістю тарталетки за бажаною кількістю лимон за смаком Спосіб приготування 1: Крок 1 Наріжте багет шматками приблизно по 4 см, викладіть у форму та злегка вийміть серединку. Крок 2 Змішайте подрібнений часник з олією та змастіть багет. Крок 3 Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 5 хвилин до легкого підрум’янення. Спосіб приготування 2: Крок 1 Для першого виду брускет наріжте кубиками червону рибу, авокадо та огірок. Крок 2 Додайте подрібнений кріп, вершковий сир і трохи часнику, перемішайте. Крок 3 Викладіть начинку у підготовлений багет, прикрасьте листям салату та викладіть зверху ікру. Крок 4 Для другого виду змастіть скибки багета вершковим сиром. Крок 5 Викладіть ікру, за бажанням прикрасьте половинкою перепелиного яйця та мікрогріном. Спосіб приготування 3: Крок 1 Для млинців посмажте тонкі несолодкі млинці. Крок 2 Змастіть їх вершковим сиром, підверніть краї, викладіть по краях шматочки червоної риби. Крок 3 Згорніть у рулет, розріжте навпіл і зверху викладіть ікру. Спосіб приготування 4: Крок 1 Для тарталеток викладіть вершковий сир ложкою або за допомогою насадки. Крок 2 Додайте ікру та прикрасьте маленьким шматочком лимона.