Закуски з рибою та ікрою до новорічного столу. Рецепт дня0
До теми
Ця святкова тарілка із закусками створена саме для Нового року – яскрава, апетитна та така, що зникає зі столу за лічені секунди. Поєднання хрумкого багета, ніжної риби, вершкового сиру та ікри робить кожен шматочок особливим. Рецепт від Yavorska_cooking.
Інгредієнти
|ікра різних видів
|за смаком
|багет
|1 шт.
|червона риба
|100 г
|авокадо
|1/2 шт.
|огірок
|1/2 шт.
|кріп
|за смаком
|вершковий сир філадельфія
|за смаком
|часник
|1 зубчик
|олія
|2 ст. л.
|листя салату
|за смаком
|перепелині яйця
|за бажанням
|мікрогрін
|за бажанням
|тонкі несолодкі млинці
|за бажаною кількістю
|тарталетки
|за бажаною кількістю
|лимон
|за смаком
Спосіб приготування 1:
Крок 1
Наріжте багет шматками приблизно по 4 см, викладіть у форму та злегка вийміть серединку.
Крок 2
Змішайте подрібнений часник з олією та змастіть багет.
Крок 3
Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 5 хвилин до легкого підрум’янення.
Спосіб приготування 2:
Крок 1
Для першого виду брускет наріжте кубиками червону рибу, авокадо та огірок.
Крок 2
Додайте подрібнений кріп, вершковий сир і трохи часнику, перемішайте.
Крок 3
Викладіть начинку у підготовлений багет, прикрасьте листям салату та викладіть зверху ікру.
Крок 4
Для другого виду змастіть скибки багета вершковим сиром.
Крок 5
Викладіть ікру, за бажанням прикрасьте половинкою перепелиного яйця та мікрогріном.
Спосіб приготування 3:
Крок 1
Для млинців посмажте тонкі несолодкі млинці.
Крок 2
Змастіть їх вершковим сиром, підверніть краї, викладіть по краях шматочки червоної риби.
Крок 3
Згорніть у рулет, розріжте навпіл і зверху викладіть ікру.
Спосіб приготування 4:
Крок 1
Для тарталеток викладіть вершковий сир ложкою або за допомогою насадки.
Крок 2
Додайте ікру та прикрасьте маленьким шматочком лимона.