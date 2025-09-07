У продажу вже з’явилися гарбузи, тож час приготувати з них щось смачне. Пропонуємо чудову страву – сезонну закуску, що підійде також і для вегетаріанців.

Інгредієнти:

варений нут – 300 г

гарбуз Хоккайдо – 1 шт.

паста тахіні – 120 г

сік одного лимона

часник – 3 зубчики

сіль – за смаком

Для подачі:

морква – 3 невеликі шт.

солодка паприка – дрібка

петрушка

кунжут, гарбузове насіння або горішки

оливкова олія

Приготування:

Розрізаємо гарбуз навпіл, збризкуємо його олією і викладаємо на деко. Поруч кладемо нарізану вздовж моркву та жменю вареного нуту. Ставимо в розігріту до 180 °C духовку на 30 хвилин.

Опісля за допомогою ложки виймаємо м’якоть із запеченого гарбуза. Моркву й кілька зерен нуту відкладаємо – ними прикрасимо страву під час подачі.

Решту нуту, гарбуз, подрібнений часник, пасту тахіні, лимонний сік і сіль збиваємо у блендері до однорідної маси.

Перекладаємо хумус у миску, ложкою робимо заглиблення й вливаємо туди оливкову олію. Посипаємо петрушкою, кунжутом, нутом та підсмаженим гарбузовим насінням. Якщо ви любите смак копченості, то замість звичайної солодкої паприки можете використати копчену.

Страва чудово смакує як намазка на хліб чи грінки до сніданку або як закуска до основної трапези. Більше страв з гарбуза знайдете на нашому сайті за посиланням.