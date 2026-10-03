Грибний гуляш – чудовий варіант ситної осінньої страви без м’яса. Гриби, картопля, морква, цибуля та зелений горошок роблять його поживним, а паприка, карі, куркума й чилі додають насиченого аромату. Завдяки овочевому бульйону та тахіні гуляш виходить густим і добре зігріває у прохолодну погоду. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Печериці 1 кг Цибуля ріпчаста 2 шт. Морква 4 шт. Картопля 3 шт. Зелений горошок заморожений 400 г Овочевий бульйон 500 мл Петрушка 100 г Тахіні 1 ч. л. Соєвий соус 2 ст. л. Оливкова олія 2 ст. л. Мелена паприка 1 ч. л. Карі 1 ч. л. Куркума 1/2 ч. л. Мелений перець чилі 1/4 ч. л. Чорний мелений перець 1/2 ч. л. Сіль до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте печериці, очистьте їх від забруднень і наріжте скибочками. Цибулю подрібніть дрібними кубиками, моркву – невеликими шматочками. Картоплю очистьте й поріжте кубиками, а петрушку дрібно посічіть.

Крок 2 Розігрійте оливкову олію у великій каструлі або сотейнику. Викладіть цибулю, посоліть і обсмажуйте 3–4 хвилини. Потім додайте моркву та готуйте ще 4–5 хвилин.

Крок 3 Додайте гриби, перемішайте та смажте 5–7 хвилин, поки вони не зменшаться в об’ємі. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте заморожений зелений горошок, паприку, карі, куркуму, чилі та чорний перець. Покладіть тахіні й добре перемішайте.

Крок 5 Влийте овочевий бульйон і додайте картоплю. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь.

Крок 6 Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте 30–35 хвилин. Періодично перемішуйте, щоб овочі не пригоріли. Картопля має стати м’якою, а соус загуснути.

Крок 7 Додайте соєвий соус і спробуйте гуляш. За потреби посоліть або додайте ще трохи чилі.