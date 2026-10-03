Грибний гуляш без м’яса. Рецепт дня
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Грибний гуляш – чудовий варіант ситної осінньої страви без м’яса. Гриби, картопля, морква, цибуля та зелений горошок роблять його поживним, а паприка, карі, куркума й чилі додають насиченого аромату. Завдяки овочевому бульйону та тахіні гуляш виходить густим і добре зігріває у прохолодну погоду. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Печериці
|1 кг
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Морква
|4 шт.
|Картопля
|3 шт.
|Зелений горошок заморожений
|400 г
|Овочевий бульйон
|500 мл
|Петрушка
|100 г
|Тахіні
|1 ч. л.
|Соєвий соус
|2 ст. л.
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Мелена паприка
|1 ч. л.
|Карі
|1 ч. л.
|Куркума
|1/2 ч. л.
|Мелений перець чилі
|1/4 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/2 ч. л.
|Сіль
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте печериці, очистьте їх від забруднень і наріжте скибочками. Цибулю подрібніть дрібними кубиками, моркву – невеликими шматочками. Картоплю очистьте й поріжте кубиками, а петрушку дрібно посічіть.
Крок 2
Розігрійте оливкову олію у великій каструлі або сотейнику. Викладіть цибулю, посоліть і обсмажуйте 3–4 хвилини. Потім додайте моркву та готуйте ще 4–5 хвилин.
Крок 3
Додайте гриби, перемішайте та смажте 5–7 хвилин, поки вони не зменшаться в об’ємі.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте заморожений зелений горошок, паприку, карі, куркуму, чилі та чорний перець. Покладіть тахіні й добре перемішайте.
Крок 5
Влийте овочевий бульйон і додайте картоплю. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь.
Крок 6
Накрийте каструлю кришкою та тушкуйте 30–35 хвилин. Періодично перемішуйте, щоб овочі не пригоріли. Картопля має стати м’якою, а соус загуснути.
Крок 7
Додайте соєвий соус і спробуйте гуляш. За потреби посоліть або додайте ще трохи чилі.
Крок 8
Всипте подрібнену петрушку, перемішайте та прогрійте ще 2–3 хвилини. Зніміть з вогню та залиште під кришкою на 5 хвилин, після чого подавайте.