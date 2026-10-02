Печериці мають губчасту структуру, тому дуже швидко поглинають вологу

Печериці – універсальний інгредієнт, який добре поєднується з багатьма стравами. Однак під час зберігання на їхній поверхні іноді з’являється підозрілий слизький наліт. Shuba розповідає, що це за слиз і чи можна їсти такі гриби.

Чому на печерицях з’являється слиз?

Печериці мають губчасту структуру, тому дуже швидко поглинають вологу. Саме вона провокує утворення слизу на поверхні, через що гриби чорніють та гниють. Такий слиз може з’явитися за дуже короткий термін, навіть за 10–12 годин.

Дуже часто волога з’являється через неправильне зберігання. Наприклад, більшість із нас кладе гриби в плівці одразу у відсік для зберігання овочів та фруктів. І саме це паковання утримує вологу, а перепади температури збільшують її кількість удвічі.

Ще одна помилка – миття грибів. Печериці потрібно мити, але тільки одразу перед приготуванням. Помиті гриби дуже швидко вкриються слизом і почнуть чорніти. Тому їх потрібно використовувати в найближчі 4–6 годин.

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Чи можна їсти печериці, вкриті слизом?

Слиз на поверхні грибів – ознака псування. Такі печериці майже не придатні до вживання, тому використовувати їх у стравах не варто.

Як правильно зберігати печериці?

Обов’язково діставайте гриби після купівлі з пластикового контейнера. Також їх не потрібно мити перед зберіганням, але ви можете протерти їх сухою серветкою або почистити за допомогою сухої щіточки.

Окрім цього, можна викласти гриби на паперовий рушник і дати їм висохнути 15–20 хвилин. Після цього гриби треба перекласти в паперовий пакет, який буде оберігати печериці від вологи.

Тримати гриби в холодильнику краще на полиці, яка трохи вище відсіку для овочів, адже в останньому часто збирається конденсат.