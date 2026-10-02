Деякі поширені помилки можуть зіпсувати весь урожай

Сушіння дає змогу зберегти гриби на тривалий час, але деякі поширені помилки можуть зіпсувати весь урожай. Onet розповідає, що не варто робити під час сушіння грибів.

Як підготувати гриби до сушіння?

Перед початком процесу гриби потрібно перебрати. Для сушіння варто залишати лише здорові, великі та не червиві екземпляри.

Також важливо правильно їх очистити – уникайте миття під проточною водою, оскільки гриби можуть поглинати вологу, що перешкоджатиме процесу сушіння та вплине на їхній смак. Натомість використовуйте вологу ганчірку або щітку, щоб обережно очистити поверхню.

Що не варто робити під час сушіння?

Найпоширенішою помилкою під час сушіння грибів є встановлення занадто високої температури. Багато хто помилково вважає, що чим швидше гриби сохнуть, тим краще. Однак швидке нагрівання призводить до втрати їхнього природного аромату, зміни кольору на непривабливий коричневий і навіть підгоряння ніжних капелюшків.

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Також високі температури змушують пори грибів закриватися, утримуючи вологу всередині, що створює ідеальне середовище для розвитку цвілі.

Фахівці рекомендують сушити гриби за температури 40–50°C. Цей процес має бути повільним та рівномірним, щоб зберегти їхній смак, аромат і структуру.

Грибам також потрібна циркуляція повітря для рівномірного висихання. Сушіння в закритому, вологому приміщенні призведе до того, що гриби не висохнуть. Найкраще розмістити дегідратор у добре провітрюваному приміщенні.

Нарізання грибів товстими шматочками збільшує ризик того, що їхня серцевина залишиться вологою. Це не тільки скорочує термін зберігання сушених грибів, але й може призвести до появи цвілі.