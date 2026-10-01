Швидкий ароматний пиріг із білими грибами
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Проста домашня випічка з ніжним тістом і ароматною начинкою. Білі гриби надають пирогу насиченого лісового смаку, а сир і сметанно-яєчна заливка роблять начинку ніжною. Перед додаванням у пиріг гриби потрібно добре очистити та приготувати. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|240 г
|Масло вершкове
|120 г
|Цукор
|1 ч. л.
|Сметана
|4 ст. л.
|Білі гриби
|400 г
|Яйця
|2 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Твердий сир
|80 г
|Олія
|для смаження
|Сіль
|до смаку
|Універсальна суміш спецій
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте білі гриби від лісового сміття, добре промийте та відваріть до готовності. Відкиньте їх на друшляк, дайте стекти зайвій рідині та наріжте невеликими шматочками.
Крок 2
Просійте борошно у велику миску, додайте холодне вершкове масло, сіль і цукор. Перетріть усе до утворення крихти. Додайте 2 столові ложки сметани та замісіть м’яке тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та покладіть у холодильник.
Крок 3
Очистьте цибулю, наріжте кубиками та обсмажте на невеликій кількості олії. Додайте відварені білі гриби, приправте сіллю та спеціями й обсмажте все разом протягом 5–7 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Натріть твердий сир на крупній тертці.
Крок 5
Збийте яйця з рештою сметани, додайте натертий сир і грибну начинку. Добре перемішайте.
Крок 6
Розподіліть охолоджене тісто по дну форми, сформуйте бортики.
Крок 7
Викладіть начинку на тісто та рівномірно розподіліть її.
Крок 8
Поставте пиріг у розігріту до 180 °C духовку та випікайте близько 40 хвилин.