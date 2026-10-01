Проста домашня випічка з ніжним тістом і ароматною начинкою. Білі гриби надають пирогу насиченого лісового смаку, а сир і сметанно-яєчна заливка роблять начинку ніжною. Перед додаванням у пиріг гриби потрібно добре очистити та приготувати. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 240 г Масло вершкове 120 г Цукор 1 ч. л. Сметана 4 ст. л. Білі гриби 400 г Яйця 2 шт. Цибуля 1 шт. Твердий сир 80 г Олія для смаження Сіль до смаку Універсальна суміш спецій до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте білі гриби від лісового сміття, добре промийте та відваріть до готовності. Відкиньте їх на друшляк, дайте стекти зайвій рідині та наріжте невеликими шматочками.

Крок 2 Просійте борошно у велику миску, додайте холодне вершкове масло, сіль і цукор. Перетріть усе до утворення крихти. Додайте 2 столові ложки сметани та замісіть м’яке тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та покладіть у холодильник.

Крок 3 Очистьте цибулю, наріжте кубиками та обсмажте на невеликій кількості олії. Додайте відварені білі гриби, приправте сіллю та спеціями й обсмажте все разом протягом 5–7 хвилин. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Натріть твердий сир на крупній тертці.

Крок 5 Збийте яйця з рештою сметани, додайте натертий сир і грибну начинку. Добре перемішайте.

Крок 6 Розподіліть охолоджене тісто по дну форми, сформуйте бортики.

Крок 7 Викладіть начинку на тісто та рівномірно розподіліть її.