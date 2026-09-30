Експерти назвали простий продукт, який покращує структуру тіста

Дріжджове тісто можна зробити ніжнішим за допомогою звичайного інгредієнта. Express розповідає, як ця проста добавка робить випічку набагато повітрянішою.

Що додати в тісто для пишності?

Експерти назвали простий продукт, який покращує структуру тіста, – це звичайна газована вода. Саме бульбашки газу наповнюють страву повітрям, завдяки чому випічка виходить пишною та об’ємною.

Ці бульбашки утворюють у тісті крихітні порожнини, які під час випікання розширюються. Завдяки цьому булочки стають легшими та пухкішими.

Щоб випічка була м’якою та пухкою, рідину в рецепті можна замінити газованою мінеральною водою. Такий спосіб підходить не лише для дріжджового тіста, а й для інших видів випічки.

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