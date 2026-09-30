Професійні кулінари поділилися своїми секретами приготування ідеального картопляного пюре

Кремова консистенція картопляного пюре залежить не лише від сорту картоплі, а й від інгредієнтів, які додають під час його приготування. ТСН розповідає, що краще використовувати, щоб страва вийшла ніжною та однорідною.

Що додати до картопляного пюре?

Кожен продукт по-різному впливає на готову страву:

Молоко робить картопляне пюре більш пухким і легким.

Вершки надають насиченого смаку.

Масло відповідає за ніжність, аромат та гладку текстуру.

Якщо ви хочете отримати ідеальне кремове пюре, спробуйте поєднати масло з невеликою кількістю теплого молока чи вершків. Жир із масла допомагає зробити консистенцію шовковистою, а молочний компонент регулює густоту.

Для 1 кілограма картоплі можна взяти приблизно 50–70 грамів масла та 100–150 мілілітрів теплого молока. Якщо хочете отримати більш насичений смак, частину молока можна замінити вершками жирністю 10–20%.

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