Позбутися неприємного смаку допоможе попередня правильна обробка грибів та смаження

Лисички після приготування можуть мати гіркуватий присмак, особливо якщо їх неправильно обробити. Уникнути цього допоможе попередня підготовка грибів. УНІАН розповідає, що варто зробити з лисичками, перш ніж класти їх на пательню.

Як підготувати лисички, щоб вони не гірчили?

На думку фахівців, гіркуватий присмак частіше мають лисички, які ростуть поблизу хвойних дерев. Також така особливість може бути у грибів, зібраних у суху та спекотну погоду.

На смак лисичок може вплинути й тривале зберігання в морозильній камері. Заморожені гриби радять використати протягом трьох місяців.

Перед смаженням лисички потрібно ретельно промити, щоб видалити всі забруднення. Також їх можна ненадовго замочити в підсоленій воді, а потім одразу відкинути на друшляк. Надовго залишати гриби у воді не варто.

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Замість води для замочування можна використати звичайне молоко. Для цього достатньо залишити в ньому лисички приблизно на півтори години.

Щоб позбутися можливої гіркоти, перед смаженням гриби радять відварити близько 10 хвилин. Після цього перекладіть їх на суху сковорідку та готуйте на середньому вогні ще 7–8 хвилин.