Відсутність черв’яків та більшості паразитів у цих грибах пов’язана з його особливим складом

Лисички майже завжди залишаються чистими навіть тоді, коли інші лісові гриби часто пошкоджені черв’яками та іншими комахами. Pixel Inform розповідає, чому ж лисички майже ніколи не бувають червивими.

Чому лисички не бувають червивими?

Відсутність черв’яків та більшості паразитів у цих грибах пов’язана з їхнім особливим складом. У лисичках містяться речовини хіноманноза (хітинманноза) та бета-глюкан, які паралізують нервову систему черв’яків. Ці сполуки нешкідливі для людини, але згубні для гельмінтів.

Що ще містять лисички?

Окрім цієї речовини, що відлякує черв’яків та паразитів, до складу гриба входять вітаміни А, С, Е, D, вітаміни групи В (1, 2, 3), цинк, калій, марганець і залізо. Також гриби містять амінокислоти та ергостерин.