Озима цибуля дає змогу отримати ранню зелень і врожай цибулин уже навесні. Проте успіх такої посадки значною мірою залежить від правильного вибору часу. Якщо висадити сіянку надто рано, вона може почати активно рости до морозів, а якщо запізнитися – рослини не встигнуть добре вкоренитися. Про найкращі дні для посадки озимої цибулі пише RHS.

Коли висаджувати цибулю під зиму

Головне завдання осінньої посадки – дати цибулинкам достатньо часу для утворення кореневої системи, але не допустити активного росту пера перед зимою.

Зазвичай сіянку висаджують приблизно за 3–4 тижні до стійкого промерзання ґрунту. Конкретні строки залежать від регіону. У прохолодніших областях до роботи можуть братися вже наприкінці вересня або на початку жовтня. У регіонах, де тепліше, осінню посадку часто переносять на другу половину жовтня або навіть початок листопада.

Не варто орієнтуватися лише на певну дату. Якщо після посадки прогнозують тривале тепло, краще не поспішати. Водночас відкладати роботу до моменту, коли земля вже починає промерзати, теж не слід.

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Сприятливі дні для посадки цибулі за місячним календарем

За традиційними рекомендаціями місячного календаря для культур, урожай яких формується під землею, сприятливішою вважають фазу Місяця, що спадає.

У вересні 2026 року для посадки озимої цибулі за місячним календарем можна орієнтуватися на 1–10 та 27–30 числа.

У жовтні сприятливими вважаються 1–9 та 27–31 числа.

Втім, якщо обрана дата за календарем припадає на період аномального тепла, сильних дощів або різкого похолодання, краще віддати перевагу відповідним погодним умовам. Для озимої цибулі правильно підібраний момент посадки важливіший за конкретний день у місячному календарі.

Яку цибулю обрати для осінньої посадки

Для підзимової посадки використовуйте сорти та гібриди, які призначені для вирощування в озимій культурі. Звичайна сіянка не завжди добре переносить зимові умови.

Перед висаджуванням переберіть цибулинки. Вони мають бути сухими, щільними та здоровими. Не використовуйте посадковий матеріал із пліснявою, плямами, м’якими ділянками або ознаками гнилі.

Особливу увагу зверніть на стан сіянки перед самою посадкою. Пошкоджені або сумнівні цибулинки краще відкласти, адже вони можуть не пережити зиму або стати джерелом проблем на грядці.

Де посадити озиму цибулю

Для цибулі обирайте добре освітлену ділянку. Грядка має бути рівною або розташованою на невеликому підвищенні, щоб після дощів і танення снігу на ній не застоювалася вода.

Надмірна вологість особливо небезпечна восени та взимку. У важкому перезволоженому ґрунті сіянка може загнивати, а рослини – гірше переносити морози.

Перед посадкою ґрунт варто підготувати, очистити від рослинних решток і за потреби розпушити. Не потрібно робити грядку надто пухкою та насипати багато добрив без визначеної потреби.

Як правильно посадити цибулю восени

Сіянку висаджуйте рядами. Між цибулинками залишайте приблизно 10–15 см, а між рядами, близько 20–30 см. Глибину посадки підбирайте відповідно до розміру цибулинок і властивостей ґрунту: вони мають бути надійно прикриті землею, але надмірно заглиблювати їх не потрібно.

Після висаджування поверхню грядки можна замульчувати тонким шаром сухого матеріалу. Це допоможе захистити посадки від різких температурних коливань. Водночас не створюйте надто товстий і вологий покрив, під яким цибуля може випрівати.

Найважливіше правило осінньої посадки – не намагатися прив’язати її лише до календарної дати. Обирайте здорову сіянку, сонячну ділянку без застою води та такий час, коли до стабільних морозів залишається кілька тижнів. Тоді цибулинки встигнуть укоренитися, але не витратять сили на активний ріст надземної частини.