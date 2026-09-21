Щоб батарея розряджалася повільніше, варто відключити зайві процеси та функції

Під час тривалого відключення електроенергії смартфон може стати одним із головних способів залишатися на зв’язку, тому кожен відсоток заряду має значення. Щоб батарея розряджалася повільніше, варто відключити зайві процеси та функції. УНІАН розповідає, як можна зберегти заряд телефону.

Перевірте, що працює у фоновому режимі

Частина програм завжди продовжує працювати у фоновому режимі. Це можуть бути VPN, антивіруси, застосунки для фітнесу. Їх потрібно вимкнути або обмежити здатність споживати енергію.

Для цього в меню налаштувань смартфона перейдіть у розділ «Догляд за пристроєм» (Android) або «Акумулятор» (iPhone). Там ви знайдете графік використання акумулятора та список програм, які споживають найбільше заряду. Так ви зможете визначити, які саме програми найшвидше розряджають батарею.

Існують застосунки, які споживають набагато більше енергії, ніж інші. Наприклад, месенджери, якими ви користуєтеся щодня, є досить енерговитратними та часто продовжують працювати, навіть якщо ваш телефон неактивний.

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Їх можна відключити, використовуючи розділ «Батарея», потім «Використання батареї», а далі «Відключити пристрої, що працюють у фоновому режимі».

Які функції потрібно відключити для економії батареї?

Зменшити яскравість екрана і гучність прослуховування музики.

У нічний час можна використати режим сну або зовсім вимкніть смартфон.

Щоб зменшити навантаження на акумулятор, вимкніть різні анімації та спецефекти. Також рекомендується включити режим адаптивної яскравості, який автоматично змінює інтенсивність світіння екрана залежно від освітлення навколишнього середовища.

За потреби використовуйте режим польоту – він вимикає більшість бездротових з’єднань, зокрема мобільний зв’язок, Wi-Fi та Bluetooth, що допомагає зменшити споживання заряду акумулятора.