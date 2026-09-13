Для сучасних моделей зарядних пристроїв така звичка не становить великої небезпеки

Багато людей після заряджання телефона чи іншого гаджета залишають адаптер у розетці. Для сучасних моделей це зазвичай не становить великої небезпеки, однак пристрій усе одно продовжує споживати невелику кількість електроенергії. Blikk розповідає, який ризик приховує ця звичка.

Чи споживають зарядні пристрої електроенергію навіть тоді, коли вони нічого не заряджають?

Сучасні зарядні пристрої витрачають зовсім небагато енергії, однак адаптер, який постійно залишається в розетці, все одно продовжує її використовувати. Таке явище називають «вампірським» споживанням або режимом очікування.

До внутрішніх схем зарядного пристрою, зокрема систем керування та захисту, продовжує надходити електроенергія. Водночас певна її частина розсіюється у вигляді тепла.

Для одного адаптера ці витрати майже непомітні. Однак якщо врахувати всі зарядні та інші пристрої, які постійно залишаються підключеними до мережі, за рік може накопичитися відчутна кількість спожитої електроенергії.

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Однак сучасні зарядні пристрої створені так, щоб звести споживання енергії в режимі очікування до мінімуму. Багато з них автоматично переходять у своєрідний «сплячий» режим, коли гаджет не заряджається.

Чи існує небезпека від підключеного зарядного пристрою?

Якісні зарядні пристрої, що мають відповідні сертифікати, зазвичай є дуже безпечними. Однак із часом вони зношуються, а електромережа іноді може спричиняти короткочасні стрибки напруги, що створює додаткове навантаження на компоненти пристрою.

З дешевими моделями ситуація може бути небезпечнішою. Часто вони не мають належного захисту від перенапруги та перегріву, а за певних обставин можуть навіть становити загрозу виникнення пожежі.

Тому експерти не рекомендують використовувати зарядні пристрої, які мають пошкодження або ознаки несправності: зношений кабель, пошкоджену ізоляцію, перерваний провід. Усе це може призвести навіть до ураження струмом, не кажучи вже про пожежну небезпеку.

Тож не потрібно в паніці витягувати всі зарядні пристрої з розетки, щойно ви завершили заряджання. У випадку якісних та сучасних моделей ризик дуже незначний, а споживання енергії – мінімальне. Однак якщо вам не складно витягувати адаптер із розетки, коли ви ним не користуєтеся, то краще це робити, адже так ви зможете зменшити зайве споживання енергії та подовжити термін його експлуатації.

Коли слід замінити зарядний пристрій?

Якщо адаптер нагрівається, видає незвичні звуки, або кабель, корпус чи роз’єм пошкоджені, то настав час замінити зарядний пристрій.