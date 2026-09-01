Така схема може перевантажити мережу та створити ризик перегріву

Під’єднувати один подовжувач до іншого не рекомендовано, оскільки така схема може перевантажити мережу та створити ризик перегріву. ТСН розповідає, чому необережність може призвести до небезпеки.

Чому не можна вставляти подовжувач у подовжувач?

З’єднання кількох подовжувачів у ланцюжок називають daisy chaining. У цій схемі все навантаження проходить через перший подовжувач, його вилку та настінну розетку. І кількість вільних гнізд на корпусах не збільшує допустиму потужність мережі.

Проблема виникає тоді, коли під’єднані прилади сумарно споживають більше, ніж допускає конкретний подовжувач та розетка. Внаслідок цього може нагрітися кабель, вилка, контакти чи навіть сама розетка.

Тому важливо звірятися з маркуванням саме вашої моделі подовжувача та не перевищувати зазначене виробником навантаження, адже універсальної безпечної цифри для всіх подовжувачів немає.

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Коли варто припинити користування?

Негайно перестаньте користуватися подовжувачем, якщо помітили хоча б одну з таких ознак:

Корпус, вилка або розетка стали гарячими. З’явився запах горілої ізоляції, потріскування, дим або іскри. На кабелі, вилці або корпусі є оголені ділянки, тріщини. Почорніли контакти або пластик.

Безпечно знеструмте пристрій, якщо це можна зробити без ризику, не розбирайте розетку чи подовжувач. А за появи диму або займання телефонуйте 101.